Thời sự

Mưa lớn trên 100 mm, vùng biển TP.HCM có sóng cao 3 m

Phan Hậu
Phan Hậu
14/08/2025 07:50 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 14.8, mưa lớn xảy ra nhiều nơi ở Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ với lượng mưa ở nhiều nơi trên 100 mm, nguy cơ ngập úng cục bộ. Vùng biển TP.HCM - Lâm Đồng sẽ có gió mạnh, sóng cao 1,5 - 3 m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo về mưa lớn xảy ra trên đất liền khắp cả nước và gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển TP.HCM, Lâm Đồng...

Mưa lớn trên 100 mm, vùng biển TP.HCM có sóng cao 3 m- Ảnh 1.

Dự báo thời tiết trên cả nước hôm nay, nhiều nơi có mưa lớn nguy cơ ngập úng

ẢNH: TUẤN MINH

Trong đêm hôm qua 13.8, khu vực từ Quảng Trị đến Huế, duyên hải nam Trung bộ,cao nguyên Trung bộ và miền Đông Nam bộ có mưa giông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. 

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 13.8 đến 1 giờ ngày 14.8 có nơi trên 80 mm như: trạm Hồ Hòa Mỹ (Huế) là 114 mm; trạm Phước Cát 2 (Lâm Đồng) là 89,4 mm; trạm Bom Bo (Đồng Nai) là 90,2 mm…

Dự báo thời tiết trong chiều tối và đêm nay 14.8, ở Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải nam Trung bộ có mưa giông rải rác, có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 100 mm.

Trong chiều và tối nay, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 100 mm, đề phòng mưa cường suất lớn 80 mm/3 giờ gây ra ngập úng.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày và đêm nay, thời tiết trên vùng biển TP.HCM đến Khánh Hòa, vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió tây mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8. Biển động, sóng cao 1,5 - 3 m. Vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió nam đến đông nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động, sóng cao 2 - 4 m. 

10 ngày tới thời tiết xấu, dự báo Biển Đông có bão

Ngoài ra, vùng biển vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa giông rải rác. 

Trong mưa giông, các phương tiện hoạt động trong các vùng biển nói trên cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, sóng cao 2 - 3 m.

Mưa lớn hơn 200 mm, 5 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Mưa lớn hơn 200 mm, 5 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Mưa lớn xảy ra tại vùng núi miền Bắc và cao nguyên miền Trung. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo hôm nay 5 tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

