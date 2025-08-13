10 ngày tới thời tiết xấu, dự báo Biển Đông có bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, qua theo dõi, phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết và các sản phẩm dự báo cho thấy, từ nay đến cuối tháng 8, Biển Đông có khả năng xuất hiện 1 - 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Trên đất liền, khu vực Bắc bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ, hiện tượng mưa giông và mưa lớn cục bộ vẫn thường xuyên xuất hiện và chiều tối và đêm.

Đặc biệt, trong 10 ngày tới (từ 14 - 24.8), thời tiết trên biển và đất liền nước ta sẽ xuất hiện những hình thái thời tiết xấu cần phải lưu ý, đề phòng.

Cụ thể, trên Biển Đông trong ngày 14 - 15.8, khu vực giữa Biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới, trên dải hội tụ nhiệt đới này có khả năng hình thành vùng áp thấp (sau đó có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới) với xác suất vào khoảng 60 - 70 %.

Theo đó, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa) gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Sóng biển cao từ 2 - 3 m, biển động. Dự báo từ ngày 16.8, vùng mưa giông và gió mạnh có khả năng mở rộng lên vùng biển vịnh Bắc bộ.

Khu vực biển Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông mạnh. Trong mưa giông cần đề phòng độ cao sóng trên 3 m. Ngoài ra, các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hóa, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có khả năng xuất hiện mưa lớn.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, nối với vùng áp thấp được dự báo có khả năng hình thành trên khu vực Biển Đông, từ khoảng ngày 15 - 19.8, ở Bắc bộ (tập trung chính ở khu vực phía đông Bắc Bộ) và các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, khu vực cao nguyên Trung bộ, Nam bộ xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.