Thời sự

Thủy điện Sơn La mở cửa xả lũ trước đợt mưa giông ở vùng núi miền Bắc

Phan Hậu
11/08/2025 15:47 GMT+7

Từ 16 giờ hôm nay 11.8, thủy điện Sơn La sẽ mở 1 cửa xả lũ, tạo dung tích phòng lũ sẵn sàng ứng phó đợt mưa giông mới ở vùng núi miền Bắc.

Ngày 11.8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp ký văn bản yêu cầu Giám đốc Công ty thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả lũ từ 16 giờ cùng ngày.

Thủy điện Sơn La mở cửa xả lũ trước đợt mưa giông ở vùng núi miền Bắc- Ảnh 1.

Thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả lũ từ 16 giờ hôm nay 11.8

ẢNH: PHAN HẬU

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lúc 9 giờ ngày 11.8, mực nước thượng lưu hồ thủy điện Sơn La ở cao trình 201,31 m, mực nước hạ lưu 117,11 m, lưu lượng về hồ 3.835 m3/giây, tổng lưu lượng về hạ du 2.724 m3/giây.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17.6.2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14.5 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy hồ Sơn La bắt đầu từ 16 giờ ngày 11.8.

Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi UBND 2 tỉnh Sơn La, Phú Thọ đề nghị tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy... biết thông tin thủy điện Sơn La xả lũ để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm 10.8 và sáng nay 11.8, vùng núi miền Bắc có mưa giông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. 

Trong đó, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 10.8 đến 7 giờ ngày 11.8 có nơi trên 90 mm như: trạm Hồ Thầu 1 (Tuyên Quang) và trạm Ka Lăng (Lai Châu) là 127,2 mm; trạm Ka Hồ 1 (Điện Biên) là 107,6 mm; trạm Cà Nàng (Sơn La) 171,6 mm.

Chiều tối và đêm 11.8, dự báo vùng núi miền Bắc tiếp tục có mưa giông, có nơi mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi 70 mm. Trong ngày 12.8, vùng núi miền Bắc tiếp tục có mưa giông, mưa tập trung xảy ra trong khoảng thời gian chiều tối và đêm.

Do ảnh hưởng mưa giông những ngày tới, vùng núi miền Bắc cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực vực có địa hình sườn dốc; ngập úng tại vùng trũng, thấp.

