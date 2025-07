Bộ Công thương yêu cầu thủy điện báo sớm cho dân trước xả lũ

Dẫn bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Bộ Công thương nhấn mạnh, cơn bão số 3 Wipha được dự báo có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp, phạm vi và cường độ ảnh hưởng trên biển và đất liền rất rộng và nguy hiểm.

Thế nên, các Sở Công thương cần chỉ đạo các chủ đập thủy điện trên địa bàn triển khai công tác bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện, bảo vệ sản xuất; bố trí lực lượng, vật tư, máy móc, thiết bị sẵn sàng ứng phó, khắc phục khi có sự cố. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; tăng cường kiểm tra các hạng mục thiết bị, máy móc phục vụ vận hành an toàn công trình đập trong mọi tình huống; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương thông tin kịp thời cho người dân khu vực hạ du trước khi xả lũ, nhất là tình huống xả lũ khẩn cấp theo quy trình được duyệt.

Tham mưu cho UBND các tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư các công trình công nghiệp, nhất là công trình thủy điện, khai thác khoáng sản đang thi công xây dựng tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất phải dừng ngay việc thi công trong thời gian bão đi qua, có phương án di dời người lao động và máy móc, thiết bị, vật tư đến nơi an toàn, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn.

Trước ảnh hưởng có thể xảy ra với cơn bão số 3 Wipha, Bộ Công thương yêu cầu các hồ thủy điện thông tin kịp thời cho người dân khu vực hạ du trước khi xả lũ ẢNH: EVN

Đặc biệt, với Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia, Bộ Công thương chỉ đạo huy động các nguồn điện hợp lý để hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn, liên tục, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế của đất nước và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý vận hành hồ chứa thủy điện để cập nhật tình hình thủy văn thực tế, tình hình lũ nhằm đảm bảo hiệu quả phát điện; phối hợp với các đơn vị liên quan để tối ưu chế độ vận hành của nhà máy điện và lưới điện, hạn chế các nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện, sự cố tổ máy phát điện.

Với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chỉ đạo các đơn vị điện lực địa phương, các chủ đập thủy điện thuộc phạm vi quản lý tập trung sẵn sàng đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó với bão số 3 và hoàn lưu bão; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra đối với các công trình lưới điện, hồ đập thủy điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng; sẵn sàng mọi phương án để cung cấp điện trở lại sớm nhất đối với các khu vực bị sự cố do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu bão.

Tương tự, Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam, nhất là các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chủ động kiểm tra công tác an toàn, phòng chống sạt lở đất, ngập lụt tại các mỏ; tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn tại các bãi đất đá thải, hồ thải... để kịp thời xử lý các hư hỏng (nếu có). Tập đoàn Công nghiệp năng lượng Quốc gia chỉ đạo các đơn vị kiểm tra công tác đảm bảo an toàn và biện pháp phòng chống bão số 3 tại các công trình dầu khí, đặc biệt là các công trình tại khu vực bắc và giữa Biển Đông. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chỉ đạo các đơn vị triển khai các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại từng cơ sở (kho, cảng, bến xuất, tuyến ống, cửa hàng xăng dầu…); triển khai các biện pháp phòng chống tràn dầu, đảm bảo an toàn đối với các kho, cửa hàng xăng dầu nằm trong khu vực ảnh hưởng bởi bão số 3 nhằm đảm bảo sẵn sàng cung cấp xăng dầu cho nhân dân.

Bộ Công thương cũng chỉ đạo các chủ đập thủy điện nghiêm túc tuân thủ quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ chứa thủy điện đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt là khi xuất hiện các tình huống bất thường; không để xảy ra lũ nhân tạo, phải lưu ý thông báo sớm cho người dân trước khi vận hành xả lũ.