TP.HCM gió giật cấp 9, cảnh báo lốc sét và mưa đá

Trên địa bàn TP.HCM, liên tiếp 2 ngày cuối tuần đều xuất hiện tình trạng mưa giông mạnh vào buổi trưa. Thời tiết đặc biệt diễn biến bất thường khi buổi sáng nắng ráo, đến giữa trưa mây giông bất ngờ ập đến. Tuy mưa không quá lớn nhưng giông gió mạnh. Đặc biệt trong ngày hôm nay (20.7) mưa giông, gió giật mạnh, xuất hiện trên diện rộng làm xảy ra nhiều sự cố cây xanh và cành nhánh ngã đổ.



Hôm nay, mưa tiếp tục xảy ra nhiều nơi, gia tăng mưa to so với 24 giờ qua. Lượng mưa tính đến 14 giờ ngày 20.7 trên khu vực Nam bộ NGUỒN: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NAM BỘ

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, do dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc bộ nối với cơn bão số 3 (Wipha) hoạt động mạnh khiến gió mùa tây nam tăng cường độ. Bão số 3 di chuyển theo hướng tây tây nam và có cường độ suy yếu dần, khoảng chiều tối ngày 22.7 bão có khả năng đổ bộ vào đất liền các tỉnh Bắc bộ.

Thời tiết TP.HCM và Nam bộ phổ biến mây thay đổi đến nhiều may, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều và tối có mưa rào và giông; có nơi mưa và mưa to, trong cơn giông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 - 33 độ C.

Ảnh hưởng bão số 3, TP.HCM và Nam bộ xuất hiện mưa giông diện rộng ẢNH: M.Đ

Ông Lê Đình Quyết (Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ) cho biết: Trưa nay, TP.HCM xuất hiện mưa giông diện rộng, kèm theo lốc và gió giật mạnh; có thời điểm gió giật cấp 9 (23m/giây). Lượng mưa tính đến 14 giờ một số nơi như Củ Chi 31,6mm, Long Điền 21,4mm, Phước Hội (Vũng Tàu) 19,4mm, Bà Rịa 18mm, Nhà Bè 17mm, Sở Sao 21mm, Thủ Dầu Một 21,4mm, Bình chánh 21mm, Tam Thôn Hiệp 19mm...

Cảnh báo, cần đề phòng mưa lớn gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ tại các vùng trũng thấp và sạt lở đất ven sông. Mưa giông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Cây ngã liên tiếp trên đường phố TP.HCM sau cơn mưa giông

Sau ngày 22.7, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc bộ tiếp tục duy trì, đến khoảng ngày 27.7 mới suy yếu dần. Do vậy, gió mùa tây nam vẫn duy trì cường độ từ trung bình đến mạnh. Chính vì vậy, trên địa bàn TP.HCM và Nam bộ thời tiết phổ biến ngày nắng gián đoạn, trưa chiều và tối có mưa rào và giông; có nơi mưa và mưa to. Cần đề phòng mưa lớn gây ngập úng cục bộ, mưa giông và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.