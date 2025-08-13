Mưa lớn hơn 200 mm, 5 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm 12.8 và rạng sáng 13.8, vùng núi miền Bắc có mưa lớn. Các tỉnh cao nguyên Trung bộ có mưa rào và giông, có nơi mưa to đến rất to.

Nhiều khu vực ở cao nguyên miền Trung trong vùng cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất do ảnh hưởng mưa lớn ẢNH: P.H

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 12.8 đến 3 giờ ngày 13.8 có nơi trên 100 mm, như: trạm Xuân Minh 2 (Tuyên Quang) là 116,8 mm; trạm Bình Giáo (Gia Lai) 136,8 mm; trạm Đạ Mri 1 (Lâm Đồng) 209,8 mm…

Đặc biệt, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận, từ 3 - 4 giờ ngày 13.8, khu vực các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ngãi và Đắk Lắk đã có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Chỉ trong 1 giờ, lượng mưa đo tại trạm Đoàn Kết 2 (Điện Biên) 27,4 mm; trạm Tả Ngảo (Lai Châu) 38,6 mm; trạm Mường Lèo (Sơn La) là 23,4 mm; trạm Ia Dom (Quảng Ngãi) 74,6 mm; trạm Ea H'leo (Đắk Lắk) 26 mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc 5 tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong khi đó, dự báo thời tiết trong sáng và chiều nay, 5 tỉnh nói trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La từ 10 - 20 mm, có nơi trên 50 mm. Quảng Ngãi, Đắk Lắk có lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 70 mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, trong ngày hôm nay, nhiều xã, phường ở 5 tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ngãi và Đắk Lắk có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết hôm nay, từ chiều tối và đêm 13.8, vùng núi miền Bắc và cao nguyên miền Trung tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 80 mm.



Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải nam Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ ở vùng núi miền Bắc, cao nguyên miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải nam Trung bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.