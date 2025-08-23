Miễn tiền vé xe buýt, tàu điện cho người dân trong dịp Quốc khánh 2.9

Ngày 23.8, UBND TP.Hà Nội có văn bản chấp thuận chủ trương về việc miễn tiền sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (gồm xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 (1945 - 2025).

Hành khách đi tàu điện đến trung tâm Hà Nội để xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 21.8 ẢNH: PHẠM CÔNG

Về việc miễn phí tiền đi xe buýt, tàu điện cho người dân, TP.Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, chỉ đạo, phối hợp với Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông TP.Hà Nội, các đơn vị cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá và Công ty TNHH Đường sắt Hà Nội triển khai các phương án thực hiện đảm bảo an toàn, ý nghĩa, hiệu quả. Đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân và du khách trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

Thành phố cũng yêu cầu các cơ quan liên quan theo dõi sản lượng hành khách, kịp thời điều chỉnh, tăng cường tần suất, chuyến lượt, thời gian hoạt động để phục vụ nhân dân và du khách trong trường hợp nhu cầu đi lại tăng cao...

Theo Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông TP.Hà Nội, thành phố áp dụng miễn tiền vé đối với 128 tuyến buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố và 2 tuyến đường sắt đô thị (tàu điện Cát Linh - Hà Đông, tàu điện Nhổn - Cầu Giấy, đoạn trên cao).

Thời gian áp dụng trong 4 ngày, từ 30.8 (thứ bảy) đến hết ngày 2.9 (thứ ba).

Để phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 diễn ra vào ngày 2.9, Công an TP.Hà Nội sẽ tổ chức cấm đường vào các khung giờ nhất định ở 54 tuyến phố vào các ngày 24.8 (buổi tổng hợp luyện diễu binh lần 2), 27.8 (buổi sơ duyệt), 30.8 (buổi tổng duyệt) và 2.9 (Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9).

Khi cấm đường, Công an TP.Hà Nội khuyến cáo, nhân dân từ các tỉnh, địa phương đến thủ đô tham dự các hoạt động của lễ kỷ niệm nên sử dụng xe ô tô vận chuyển hành khách, phương tiện giao thông công cộng, nhất là tàu điện trên cao (tuyến số 2A Cát Linh - Hà Đông, tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội).

Đồng thời, người dân có thể đi bộ trên một số tuyến phố thuộc địa bàn các phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Giảng Võ, Ngọc Hà và các vị trí xung quanh Quảng trường Ba Đình; chú ý tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, đứng trên vỉa hè, không chen lấn, tràn xuống lòng đường gây cản trở các đoàn hành quân, khối diễu binh, diễu hành.

Trước đó, trong ngày tổng hợp luyện đầu tiên diễn ra vào ngày 21.8 ở quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm, 2 tuyến tàu điện ở Hà Nội đã phục vụ hơn 140.000 lượt hành khách, tăng 250% so với ngày bình thường.