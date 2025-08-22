Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hà Nội tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2.9

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
22/08/2025 14:58 GMT+7

Hà Nội sẽ tổ chức 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại 5 địa điểm vào 21 giờ ngày 2.9 nhằm chào mừng dịp Quốc khánh.

Ngày 22.8, UBND TP.Hà Nội ban hành kế hoạch về tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 tại thủ đô.

Hà Nội tổ chức 6 trận địa bắn pháo hoa mừng 80 năm Quốc khánh 2.9- Ảnh 1.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời hồ Hoàn Kiếm

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo kế hoạch, Hà Nội có 5 điểm bắn gồm 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật. Màn bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật ở 2 trận địa, trong đó trận địa số 1 trước trụ sở tòa soạn Báo Hà Nội mới, trận địa số 2 trước Bưu điện Hà Nội (P.Hoàn Kiếm).

Thành phố cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp 4 trận địa. Trong đó, 1 trận địa số tại đảo dừa, công viên Thống Nhất (P.Hai Bà Trưng); 1 trận địa số trước cung thể thao dưới nước, Khu liên hợp thể thao quốc gia (P.Từ Liêm); 1 trận địa tại vườn hoa Lạc Long Quân (P.Tây Hồ); 1 trận địa tại hồ Văn Quán (P.Hà Đông).

Pháo hoa tầm cao có tổng số 3.600 quả, mỗi trận địa 600 quả; pháo hoa tầm thấp có tổng số 540 giàn, mỗi trận địa 90 giàn. Thời gian bắn trong 15 phút từ 21 giờ ngày 2.9.

Hà Nội yêu cầu Bộ Tư lệnh thủ đô chủ trì, hiệp đồng với công an thành phố chỉ đạo chặt chẽ công tác tuần tra, canh gác, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi bắn pháo hoa tại các điểm bắn.

Công an TP.Hà Nội được giao xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, đặc biệt hướng dẫn, phân luồng đảm bảo giao thông xung quanh khu vực bắn pháo hoa...

Hà Nội yêu cầu UBND các phường Hoàn Kiếm, Từ Liêm, Tây Hồ, Hai Bà Trưng làm tốt công tác tuyên truyền cổ động, tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân tại các điểm bắn pháo hoa; bảo đảm các phương án xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Tin liên quan

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường an ninh, trật tự dịp lễ Quốc khánh 2.9

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường an ninh, trật tự dịp lễ Quốc khánh 2.9

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp lễ Quốc khánh 2.9.

Khám phá thêm chủ đề

pháo hoa Quốc khánh 2.9 6 trận địa 5 địa điểm xem pháo hoa hà nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận