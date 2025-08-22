Hà Nội tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2.9

Ngày 22.8, UBND TP.Hà Nội ban hành kế hoạch về tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 tại thủ đô.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời hồ Hoàn Kiếm ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo kế hoạch, Hà Nội có 5 điểm bắn gồm 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật. Màn bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật ở 2 trận địa, trong đó trận địa số 1 trước trụ sở tòa soạn Báo Hà Nội mới, trận địa số 2 trước Bưu điện Hà Nội (P.Hoàn Kiếm).

Thành phố cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp 4 trận địa. Trong đó, 1 trận địa số tại đảo dừa, công viên Thống Nhất (P.Hai Bà Trưng); 1 trận địa số trước cung thể thao dưới nước, Khu liên hợp thể thao quốc gia (P.Từ Liêm); 1 trận địa tại vườn hoa Lạc Long Quân (P.Tây Hồ); 1 trận địa tại hồ Văn Quán (P.Hà Đông).

Pháo hoa tầm cao có tổng số 3.600 quả, mỗi trận địa 600 quả; pháo hoa tầm thấp có tổng số 540 giàn, mỗi trận địa 90 giàn. Thời gian bắn trong 15 phút từ 21 giờ ngày 2.9.

Hà Nội yêu cầu Bộ Tư lệnh thủ đô chủ trì, hiệp đồng với công an thành phố chỉ đạo chặt chẽ công tác tuần tra, canh gác, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi bắn pháo hoa tại các điểm bắn.

Công an TP.Hà Nội được giao xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, đặc biệt hướng dẫn, phân luồng đảm bảo giao thông xung quanh khu vực bắn pháo hoa...

Hà Nội yêu cầu UBND các phường Hoàn Kiếm, Từ Liêm, Tây Hồ, Hai Bà Trưng làm tốt công tác tuyên truyền cổ động, tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân tại các điểm bắn pháo hoa; bảo đảm các phương án xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra.