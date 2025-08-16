Không quân vận tải của Bộ Quốc phòng diễu binh sau 40 năm

Bầu trời Hà Nội, dưới cánh bay không quân vận tải ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Cách đây gần 40 năm, trong lễ kỷ niệm 40 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.1985), Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng đã huy động lực lượng lớn máy bay quân sự tham gia bay chào mừng.

Trong số đó, có đội hình 12 chiếc máy bay vận tải quân sự An-26, do đại tá Nguyễn Xuân Hiển, Trung đoàn trưởng Trung đoàn không quân vận tải 918 (nay là lữ đoàn) dẫn đầu, cất cánh từ sân bay Gia Lâm, bay qua Quảng trường Ba Đình, đúng thời gian quy định.

Các kỹ sư, thợ máy đảm bảo kỹ thuật máy bay ẢNH: MAI THANH HẢI

Gần 40 năm sau, những ngày này, tại sân bay quân sự Gia Lâm, các máy bay vận tải của Lữ đoàn không quân 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đang tích cực tập luyện trên bầu trời Hà Nội, sẵn sàng cho nhiệm vụ bay chào mững lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

Thành viên tổ bay 8991 quan sát đội hình bay ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Theo kế hoạch, đội hình bay của không quân vận tải gồm 4 chiếc máy bay Casa C-295, Casa C-212i và Casa C-212-400 bay thẳng hàng, đồng tốc, giữ cự ly chuẩn khi bay qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình.

Một số hình ảnh không quân vận tải luyện tập bay chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh 2.9

Các phi công và thành viên tổ bay tiếp thu máy bay ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Kiểm tra tình trạng kỹ thuật máy bay ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Máy bay tuần thám biển Casa C-212-400MP mang số hiệu VCG-8982 thuộc biên chế lữ đoàn không quân vận tải 918, tham gia huấn luyện bay chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh 2.9 ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Máy bay vận tải - tuần thám biển NC-212i số hiệu 8991 ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Máy bay vận tải Casa C-295 số hiệu 8902 được sơn mới màu bạc, cất cánh dẫn đầu đội hình bay vận tải ẢNH: MAI THANH HẢI

Ngoại thành Hà Nội, dưới cánh bay ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Giữ vững đội hình bay ẢNH: MAI THANH HẢI

Máy bay 8993 bay trong đội hình

Hà Nội, nhìn từ trên cao ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Bay trên bầu trời thành phố ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Bay dọc sông Hồng ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Đội hình không quân vận tải thông qua sân bay quân sự Gia Lâm ẢNH: MAI THANH HẢI