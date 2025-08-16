Không quân vận tải của Bộ Quốc phòng diễu binh sau 40 năm

Cách đây gần 40 năm, trong lễ kỷ niệm 40 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.1985), Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng đã huy động lực lượng lớn máy bay quân sự tham gia bay chào mừng.
Trong số đó, có đội hình 12 chiếc máy bay vận tải quân sự An-26, do đại tá Nguyễn Xuân Hiển, Trung đoàn trưởng Trung đoàn không quân vận tải 918 (nay là lữ đoàn) dẫn đầu, cất cánh từ sân bay Gia Lâm, bay qua Quảng trường Ba Đình, đúng thời gian quy định.
Gần 40 năm sau, những ngày này, tại sân bay quân sự Gia Lâm, các máy bay vận tải của Lữ đoàn không quân 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đang tích cực tập luyện trên bầu trời Hà Nội, sẵn sàng cho nhiệm vụ bay chào mững lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.
Theo kế hoạch, đội hình bay của không quân vận tải gồm 4 chiếc máy bay Casa C-295, Casa C-212i và Casa C-212-400 bay thẳng hàng, đồng tốc, giữ cự ly chuẩn khi bay qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình.
Bình luận (0)