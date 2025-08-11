Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và tinh thần quyết tâm của đội. Ông cho biết rằng mỗi cầu thủ của Thể Công đều mang trong mình bản sắc của đội bóng và tinh thần ‘cơn lốc đỏ’. Ông tin rằng các cầu thủ sẽ luôn là niềm tự hào của quân đội và người hâm mộ Việt Nam.

Tại lễ xuất quân, Bộ Quốc phòng đã trao bằng khen cho 4 cầu thủ Thể Công Viettel, những người giành huy chương vàng tại giải U.23 Đông Nam Á. Các cầu thủ nhận bằng khen bao gồm Khuất Văn Khang, Nguyễn Công Phương, Đặng Tuấn Phong và Nguyễn Thành Đạt. Đây là sự ghi nhận cho những đóng góp của Thể Công Viettel trong việc phát triển tài năng trẻ và sự nghiệp bóng đá quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ quan trọng cho CLB Thể Công Viettel

Đại tá Đỗ Mạnh Dũng, Giám đốc Công ty Thể thao Viettel, đã khẳng định rằng toàn đội sẽ thi đấu với tinh thần quả cảm, kỷ luật và cống hiến vì màu cờ sắc áo Thể Công, vì niềm tin của nhân dân và quân đội, hướng tới mục tiêu vô địch V-League 2025-2026.

Để đạt được mục tiêu, Thể Công Viettel sẽ tập trung vào ba yếu tố: con người, công nghệ và vận hành. Mùa giải này, đội đã đăng ký 9 tân binh, bao gồm 5 nội binh, 4 cầu thủ Việt kiều và ngoại binh. Đặc biệt, đội còn ký hợp đồng với Williams Lee Oliver Grant, tiền đạo 18 tuổi người Việt kiều Anh, như một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của đội bóng. Mùa giải 2025-2026 được xem là có số lượng tân binh lớn nhất trong lịch sử Thể Công Viettel.