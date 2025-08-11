Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ quan trọng cho CLB Thể Công Viettel
Video Thể thao

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ quan trọng cho CLB Thể Công Viettel

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
11/08/2025 22:20 GMT+7

Ngày 11.8, CLB Thể Công Viettel tổ chức lễ xuất quân cho mùa giải 2025-2026, với sự tham gia của Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông đánh giá cao công tác chuẩn bị và quyết tâm của đội, đồng thời trao tặng bằng khen cho các cầu thủ xuất sắc.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ quan trọng cho CLB Thể Công Viettel

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ quan trọng cho CLB Thể Công Viettel

Truyền thông Đông Nam Á khen ngợi Bích Tuyền, công nhận bóng chuyền Việt Nam thắng xứng đáng

Đội của Công Phượng vào nhánh 'dễ thở' Cúp quốc gia, sẽ mở màn giải hạng nhất với CLB Quảng Ninh

HLV và thủ quân bóng chuyền nữ Thái Lan nói gì khi lần đầu bị Việt Nam đánh bại?

Đấu Trường Hỗn Chiến mùa 2: Lộ diện chủ nhân tấm vé đến TFT Paris Open 2025

Highlight U.23 nữ Úc 1-0 Philippines: Cục diện bảng B cực kỳ khó đoán

Bích Tuyền quá xuất sắc, bóng chuyền Việt Nam có chiến thắng lịch sử trước Thái Lan

Highlight đội tuyển nữ Myanmar 3-0 Timor Leste: Hat-trick của Win Theingi Tun

Mohamed Salah, Eric Cantona đòi công lý cho cái chết của 'Pelé Palestine'

Tiền đạo cao nhất lịch sử V-League: Khiến mọi đối thủ nhỏ bé khi đứng cạnh

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và tinh thần quyết tâm của đội. Ông cho biết rằng mỗi cầu thủ của Thể Công đều mang trong mình bản sắc của đội bóng và tinh thần ‘cơn lốc đỏ’. Ông tin rằng các cầu thủ sẽ luôn là niềm tự hào của quân đội và người hâm mộ Việt Nam.

Tại lễ xuất quân, Bộ Quốc phòng đã trao bằng khen cho 4 cầu thủ Thể Công Viettel, những người giành huy chương vàng tại giải U.23 Đông Nam Á. Các cầu thủ nhận bằng khen bao gồm Khuất Văn Khang, Nguyễn Công Phương, Đặng Tuấn Phong và Nguyễn Thành Đạt. Đây là sự ghi nhận cho những đóng góp của Thể Công Viettel trong việc phát triển tài năng trẻ và sự nghiệp bóng đá quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ quan trọng cho CLB Thể Công Viettel

Đại tá Đỗ Mạnh Dũng, Giám đốc Công ty Thể thao Viettel, đã khẳng định rằng toàn đội sẽ thi đấu với tinh thần quả cảm, kỷ luật và cống hiến vì màu cờ sắc áo Thể Công, vì niềm tin của nhân dân và quân đội, hướng tới mục tiêu vô địch V-League 2025-2026.

Để đạt được mục tiêu, Thể Công Viettel sẽ tập trung vào ba yếu tố: con người, công nghệ và vận hành. Mùa giải này, đội đã đăng ký 9 tân binh, bao gồm 5 nội binh, 4 cầu thủ Việt kiều và ngoại binh. Đặc biệt, đội còn ký hợp đồng với Williams Lee Oliver Grant, tiền đạo 18 tuổi người Việt kiều Anh, như một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của đội bóng. Mùa giải 2025-2026 được xem là có số lượng tân binh lớn nhất trong lịch sử Thể Công Viettel.

Truyền thông Đông Nam Á khen ngợi Bích Tuyền, công nhận bóng chuyền Việt Nam thắng xứng đáng

Truyền thông Đông Nam Á khen ngợi Bích Tuyền, công nhận bóng chuyền Việt Nam thắng xứng đáng

Chiến thắng ngược dòng trước Thái Lan tại chặng 2 SEA V.League 2025 giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu vô địch giải, chấm dứt chuỗi 26 trận bất bại của đối thủ và khiến truyền thông khu vực ngợi khen.

