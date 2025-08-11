Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đội của Công Phượng vào nhánh 'dễ thở' Cúp quốc gia, sẽ mở màn giải hạng nhất với CLB Quảng Ninh
Video Thể thao

Đội của Công Phượng vào nhánh 'dễ thở' Cúp quốc gia, sẽ mở màn giải hạng nhất với CLB Quảng Ninh

Quỳnh Phương - Hồng Nam
11/08/2025 12:30 GMT+7

Lễ bốc thăm Cúp Quốc gia 2025-2026 đã tạo ra một nhánh đấu cực kỳ căng thẳng khi 3 ứng viên vô địch xếp chung nhánh. Trong khi đó, ở giải hạng nhất, đội bóng của Công Phượng sẽ làm khách trên sân Quảng Ninh ngay trận ra quân.

Đội của Công Phượng vào nhánh 'dễ thở' Cúp quốc gia, sẽ mở màn giải hạng nhất với CLB Quảng Ninh

Đội của Công Phượng vào nhánh 'dễ thở' Cúp quốc gia, sẽ mở màn giải hạng nhất với CLB Quảng Ninh

"Nhánh đầu tử thần" ở Cúp quốc gia

Lễ bốc thăm Cúp quốc gia 2025-2026 đã tạo ra một nhánh đấu cực kỳ hấp dẫn khi 3 ứng viên vô địch mạnh nhất là CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN), CLB Hà Nội và Thể Công Viettel bị xếp chung vào một nhánh đấu.

Đội của Công Phượng vào nhánh 'dễ thở' Cúp quốc gia, sẽ mở màn giải hạng nhất với CLB Quảng Ninh

Theo đó, CLB Hà Nội sẽ đối đầu với Thể Công Viettel trong vòng sơ loại. Đội thắng ở vòng này sẽ tiếp tục gặp CLB CAHN ở vòng 16 đội. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, 3 trong số 4 đội dẫn đầu V-League phải chung nhánh ở vòng loại Cúp quốc gia, điều này đồng nghĩa chỉ một trong ba đội: Hà Nội, CLB CAHN hoặc Thể Công Viettel sẽ có mặt ở tứ kết. Các trận đấu trong nhánh đấu này có thể được coi là "chung kết sớm" của giải đấu.

Các nhánh đấu Cúp quốc gia 2025-2026

Trong khi đó, ở các nhánh đấu còn lại, các đội mạnh sẽ gặp những đối thủ vừa tầm. Cụ thể, ở vòng 16 đội, Nam Định sẽ gặp đội thắng trong cặp Long An/Bình Định, đương kim á quân SLNA đối đầu với đội thắng trong cặp đấu CLB Đà Nẵng/ CLBTrẻ TP.HCM, CLB Công an TP.HCM (được nhận vé ưu tiên) sẽ gặp TP.HCM hoặc Đồng Tháp, và PVF-CAND (cũng nhận được vé ưu tiên) sẽ đối đầu với đội thắng giữa Thanh Hóa và HAGL.

CLB của Công Phượng quyết tâm vô địch

Sáng 11.8, ban tổ chức cũng đã tiến hành bốc thăm lịch thi đấu giải hạng nhất. Đương kim á quân Trường Tươi Đồng Nai sẽ có chuyến làm khách đến sân Quảng Ninh ngay trong trận ra quân. Với lực lượng giàu kinh nghiệm và sân Cẩm Phả nổi tiếng, Quảng Ninh sẵn sàng tạo ra bất ngờ trước đội của Công Phượng, ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Vòng 1 giải hạng nhất 2026-2026

Cùng ngày khai mạc giải hạng nhất, cặp đấu giữa CLB TP.HCM và Trẻ TP.HCM cũng thu hút sự chú ý. CLB TP.HCM, với tiền thân là đội Bà Rịa - Vũng Tàu, đã đổi tên sau khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được sáp nhập vào TP.HCM. Dù cùng mang tên TP.HCM, hai đội này không có liên hệ gì với nhau về nguồn lực nhân sự hay cơ sở vật chất.

HLV và thủ quân bóng chuyền nữ Thái Lan nói gì khi lần đầu bị Việt Nam đánh bại?

HLV và thủ quân bóng chuyền nữ Thái Lan nói gì khi lần đầu bị Việt Nam đánh bại?

Tối 10.8 tại nhà thi đấu Ninh Bình, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tạo nên chiến thắng lịch sử khi lội ngược dòng hạ Thái Lan 3-2 ở chặng 2 SEA V.League 2025. Trận thua đầu tiên trước Việt Nam khiến HLV Kiattipong Radchatagriengkai và đội trưởng Ajcharaporn Kongyot của Thái Lan thừa nhận nỗi đau, đồng thời dành lời khen cho màn trình diễn của đối thủ.

