Highlight U.23 nữ Úc 1-0 Philippines: Cục diện bảng B cực kỳ khó đoán
Highlight U.23 nữ Úc 1-0 Philippines: Cục diện bảng B cực kỳ khó đoán

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
10/08/2025 22:24 GMT+7

Sau thất bại trước đội tuyển nữ Myanmar ở lượt đầu tiên, U.23 Úc rơi vào thế buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Đây chính là động lực để các học trò HLV Josheph Palasides chơi tốt trong cuộc đối đầu đội tuyển nữ Philippines, những người dẫn đầu bảng B trước lượt đấu thứ 2.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

Bích Tuyền quá xuất sắc, bóng chuyền Việt Nam có chiến thắng lịch sử trước Thái Lan

Bích Tuyền quá xuất sắc, bóng chuyền Việt Nam có chiến thắng lịch sử trước Thái Lan

Bích Tuyền tỏa sáng rực rỡ, giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng lịch sử 3-2 trước đội tuyển Thái Lan, lần đầu lên ngôi vô địch SEA V.League 2025.

