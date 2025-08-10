Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mohamed Salah, Eric Cantona đòi công lý cho cái chết của 'Pelé Palestine'
Video Thể thao

Mohamed Salah, Eric Cantona đòi công lý cho cái chết của 'Pelé Palestine'

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
10/08/2025 17:42 GMT+7

Cựu tuyển thủ bóng đá Palestine Suleiman al-Obeid, ‘Pelé của Palestine’, thiệt mạng trong một cuộc tấn công ở Dải Gaza, khiến Mohamed Salah và huyền thoại Eric Cantona lên tiếng yêu cầu công khai nguyên nhân cái chết, kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động vì công lý.

Mohamed Salah, Eric Cantona đòi công lý cho cái chết của 'Pelé Palestine'

Mohamed Salah, Eric Cantona đòi công lý cho cái chết của 'Pelé Palestine'

Theo Sky News, Suleiman al-Obeid – cựu tuyển thủ bóng đá từng được mệnh danh là “Pelé của Palestine” – đã thiệt mạng ở tuổi 41 trong một cuộc tấn công của Israel tại miền nam Dải Gaza, theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Palestine (PFA).

Sự ra đi của anh không chỉ để lại tiếc thương cho giới bóng đá mà còn làm dấy lên tranh cãi khi Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đăng thông tin tưởng niệm nhưng không nêu rõ nguyên nhân cái chết, khiến ngôi sao Liverpool Mohamed Salah lên tiếng.

Mohamed Salah, Eric Cantona đòi công lý cho cái chết của 'Pelé Palestine'

Theo PFA, al-Obeid thiệt mạng hôm 7.8 khi lực lượng Israel “tấn công những người đang chờ viện trợ nhân đạo ở miền nam Dải Gaza”. Trong sự nghiệp, anh đã ghi hơn 100 bàn thắng, có 24 lần khoác áo đội tuyển Palestine và để lại dấu ấn với cú vô-lê móc bóng vào lưới Yemen tại Giải vô địch Tây Á 2010. Sinh ra tại Thành phố Gaza ngày 24.3.1984, al-Obeid từng thi đấu cho CLB Khadamat al-Shati, Markaz Shabab al-Am’ari ở Bờ Tây và Gaza Sport. Anh ra đi để lại vợ và 5 người con.

Sau khi al-Obeid qua đời, LĐBĐ châu Âu UEFA đăng thông điệp trên mạng xã hội X: “Vĩnh biệt Suleiman al-Obeid, ‘Pelé của Palestine’. Một tài năng đã mang lại hy vọng cho vô số trẻ em, ngay cả trong những thời khắc tăm tối nhất.”

Ngôi sao bóng đá thế giới Mohamed Salah đã chia sẻ bài đăng này kèm phản hồi: “Các ông có thể nói cho chúng tôi biết anh ấy chết như thế nào, ở đâu và vì sao không?”.

Mohamed Salah, Eric Cantona đòi công lý cho cái chết của 'Pelé Palestine' - Ảnh 1.

Bài đăng chia buồn của UEFA

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Salah, một trong những cầu thủ Hồi giáo nổi tiếng nhất thế giới, nhiều lần lên tiếng kêu gọi cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza để “ngăn chặn thêm những mạng sống vô tội bị tước đoạt”. Anh cho rằng sự thật về nguyên nhân cái chết của al-Obeid cần được công khai thay vì chỉ dừng lại ở một lời chia buồn chung chung.

Theo thống kê của PFA, kể từ khi chiến sự bùng phát tháng 10.2023, ít nhất 662 người trong lĩnh vực thể thao và hướng đạo thiệt mạng, riêng cộng đồng bóng đá có 321 người. Ngoài ra, 288 cơ sở thể thao ở Gaza và Bờ Tây đã bị hư hại hoặc phá hủy, trong đó có trụ sở của PFA tại Gaza.

Mohamed Salah, Eric Cantona đòi công lý cho cái chết của 'Pelé Palestine' - Ảnh 2.

Mohamed Salah đã chia sẻ bài đăng này kèm phản hồi kêu gọi công bố nguyên nhân

ẢNH: REUTERS

Huyền thoại Manchester United Eric Cantona cũng đăng tải một thông điệp trên Instagram sau khi hay tin al-Obeid qua đời. Ông nhắc lại rằng ngoài sự nghiệp lẫy lừng với 21 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và nhiều năm chinh phục các giải đấu ở Gaza, al-Obeid còn là cha của 5 đứa con.

Cái chết của Suleiman al-Obeid không chỉ là mất mát lớn của bóng đá Palestine, mà còn phản ánh bi kịch của hàng trăm vận động viên và gia đình họ trong xung đột Gaza – nơi mà những tài năng thể thao cũng không thoát khỏi vòng xoáy chiến tranh.

Khám phá thêm chủ đề

Mohamed Salah Eric Cantona Pelé Palestine xung đột gaza Viện trợ nhân đạo Suleiman al-Obeid
