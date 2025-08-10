Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
HLV Mai Đức Chung: ‘Đáng lẽ ra đội tuyển nữ Việt Nam phải thắng 10-0'
HLV Mai Đức Chung: ‘Đáng lẽ ra đội tuyển nữ Việt Nam phải thắng 10-0'

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
10/08/2025 09:49 GMT+7

Sau trận đấu với đội tuyển nữ U.23 Indonesia vào tối 9.8, HLV Mai Đức Chung cho biết ông đã theo dõi Thái Lan thi đấu từ trận trước và trận này. Thái Lan có đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, có cả cầu thủ nhập tịch.

HLV Mai Đức Chung: ‘Đáng lẽ ra đội tuyển nữ Việt Nam phải thắng 10-0'

HLV Mai Đức Chung: ‘Đáng lẽ ra đội tuyển nữ Việt Nam phải thắng 10-0'

Mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam là phải thắng Thái Lan để giành ngôi nhất bảng. Và HLV Mai Đức Chung nhận định cơ hội chia đều cho hai đội. Đội nào may mắn và tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ giành ngôi nhất bảng.

Ông nói thực sự vẫn chưa hài lòng về đội tuyển nữ Việt Nam. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, trận này đội phải thắng 10-0. Vì chuẩn bị lực lượng cho trận sau nên ông có một số thay đổi ở đội hình xuất phát. Cầu thủ trẻ vào sân chơi chưa được như mong muốn. Hiệp hai thì sự thể hiện của các cầu thủ có tốt hơn.

Thanh Nhã mới bình phục chấn thương nên HLV Mai Đức Chung chỉ sử dụng cầu thủ này ở một số thời điểm.

Về chấn thương của tiền vệ trung tâm Dương Thị Vân, HLV Mai Đức Chung cần có thời gian chăm sóc và theo dõi. Phút thứ 20, một pha va chạm mạnh trong tình huống tranh chấp khiến Dương Thị Vân đổ gục xuống sân.

Dù cố gắng đứng dậy thi đấu, cầu thủ sinh năm 1994 cuối cùng không thể tiếp tục và được cáng ra ngoài trong sự lo lắng của người hâm mộ. HLV Mai Đức Chung buộc phải thay đổi nhân sự, đưa Hải Linh vào sân. Dương Thị Vân sau đó được các bác sỹ khiêng lên xe cứu thương đưa đến bệnh viện.

HLV Mai Đức Chung tập trung cho trận đấu với Thái Lan

ẢNH: Minh Tú

Còn cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Huỳnh Như chia sẻ là tiền đạo không ghi bàn nên Huỳnh Như có nôn nóng. Nhưng chiến thắng của đội tuyển vẫn là quan trọng nhất.

Trong khi đó, HLV Joko Susilo của đội tuyển bóng đá nữ Indonesia thừa nhận có thất vọng về tỷ số nhưng các cầu thủ đã chơi theo những gì ban huấn luyện muốn. Có thể, các cầu thủ không có phong độ tốt nhất nên mới để đội tuyển Việt Nam ghi nhiều bàn thắng như vậy.

Các cầu thủ nhập tịch chỉ đến với đội ba ngày trước giải, họ cần có thêm thời gian để hòa nhập và có sự thể hiện tốt hơn.

Ở lượt trận cuối của vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tranh ngôi nhất nhì bảng với đội tuyển nữ Thái Lan và chờ xem đối thủ ở bán kết là ai.

Kể từ vòng bán kết, chúng ta sẽ gặp đối thủ rất mạnh, vì các đội ở bảng B rất đáng gờm. Đó là đội tuyển nữ Myanmar, Philippines và U.23 Úc.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

