Giải bóng đá nữ VĐQG 2025: Mùa giải mới, bệ phóng mới
Video Thể thao

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
08/08/2025 20:20 GMT+7

Chiều 8.8.2025, lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2025 đã diễn ra tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF).

Năm 2025 đánh dấu năm thứ 14 liên tiếp Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc đồng hành với vai trò nhà tài trợ chính – một sự gắn bó dài lâu và đầy ý nghĩa với bóng đá nữ Việt Nam.

Giải bóng đá nữ VĐQG 2025: Mùa giải mới, bệ phóng mới - Ảnh 1.

Năm thứ 14 liên tiếp Công ty Thái Sơn Bắc đồng hành cùng bóng đá nữ

Giải bóng đá nữ VĐQG 2025: Mùa giải mới, bệ phóng mới - Ảnh 2.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú phát biểu tại buổi lễ

Giải năm nay có 6 đội góp mặt: Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, TP.HCM I, TP.HCM II, Than Khoáng sản Việt Nam và Thái Nguyên T&T. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt (lượt đi và lượt về), tính điểm xếp hạng từ hạng nhất đến hạng sáu.

Lượt đi sẽ diễn ra từ 4.9 đến 21.9.2025, lượt về từ 26.9 đến 13.10.2025, đều tổ chức tập trung tại các địa phương đăng cai. Đội vô địch sẽ đại diện Việt Nam tham dự AFC Champions League nữ mùa giải 2026-2027.

Giải bóng đá nữ VĐQG 2025: Mùa giải mới, bệ phóng mới - Ảnh 3.

Chiếc cúp vô địch của giải

Các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên nền tảng truyền thông của VTVCab và kênh YouTube VFF.

Với đẳng cấp chênh lệch quá lớn, đội tuyển nữ Phillipines dễ dàng tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn trước đội tuyển nữ Timor Leste.

