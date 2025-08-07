Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khó cáng đáng cả 2 vai trò, ông Shin Tae-yong từ chức Phó chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc
Video Thể thao

Khó cáng đáng cả 2 vai trò, ông Shin Tae-yong từ chức Phó chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
07/08/2025 16:18 GMT+7

Ngày 6.8, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) xác nhận HLV Shin Tae-yong đã chính thức rút lui khỏi vai trò Phó chủ tịch phụ trách đối ngoại của đội tuyển quốc gia nước này.

Khó cáng đáng cả 2 vai trò, ông Shin Tae-yong từ chức Phó chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc

Khó cáng đáng cả 2 vai trò, ông Shin Tae-yong từ chức Phó chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc

Ông Shin chỉ mới được bổ nhiệm vào vị trí cấp cao tại KFA hồi tháng 4, giữ vai trò trong Ủy ban điều hành khóa 55 dưới quyền Chủ tịch Chung Mong-gyu. Ngoài ông, danh sách Phó Chủ tịch còn có HLV Park Hang-seo, người được kỳ vọng góp phần vực dậy bóng đá Hàn Quốc sau giai đoạn sa sút. Tuy nhiên, với lời đề nghị từ Ulsan Hyundai, HLV Shin Tae-yong đã chọn quay lại công việc huấn luyện sau 8 tháng không làm bóng đá kể từ khi chia tay đội tuyển Indonesia.

Khó cáng đáng cả 2 vai trò, ông Shin Tae-yong từ chức Phó chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc

CLB Ulsan Hyundai hiện đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng K-League 1 sau 24 vòng, chỉ có 31 điểm và đang trải qua chuỗi 10 trận không biết mùi chiến thắng. Thành tích nghèo nàn này đã khiến ban lãnh đạo đội bóng quyết định chia tay HLV Kim Pan-gon và mời ông Shin Tae-yong về lèo lái đội bóng từng ba mùa liên tiếp vô địch (2022–2024).

Ông Shin sẽ chính thức ra mắt Ulsan Hyundai trong trận gặp Jeju United tại vòng 25 K-League 1, diễn ra ngày 9.8 tới. Theo Yonhap, ông nhận thấy không thể kiêm nhiệm cả hai vai trò khi quá trình bổ nhiệm ở CLB diễn ra nhanh chóng, và đã chủ động nộp đơn từ chức tại KFA để toàn tâm toàn ý cho công việc mới.

Shin Tae-yong LĐBĐ Hàn Quốc từ chức Ulsan Hyundai
