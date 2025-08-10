



Hudlin từng khoác áo Huddersfield Town ở Championship và Newport County tại League Two (giải hạng 4 Anh), ghi 6 bàn sau 27 trận mùa trước. Trên bảng xếp hạng chiều cao cầu thủ nam thế giới đến năm 2022, anh đứng thứ sáu, chỉ kém 4 cm so với cầu thủ cao nhất là thủ môn Simon Bloch Jorgensen (Đức). Tính riêng tiền đạo, Hudlin cao thứ hai thế giới, sau Paul Miller (2,08 m) của Scotland.

Sở hữu thể hình vượt trội và kỹ năng không chiến đáng sợ, Hudlin hứa hẹn sẽ là mối đe dọa thường trực cho mọi khung thành tại V-League mùa này. Những pha bật nhảy của anh gần như không đối thủ nào có thể tranh chấp, ngay cả các trung vệ ngoại cao trên 1,85 m.

Tiền đạo cao nhất lịch sử V-League: Khiến mọi đối thủ nhỏ bé khi đứng cạnh

Anh cũng là cầu thủ cao nhất trong lịch sử V-League khi ra sân ở giải đấu sắp khởi tranh. Chênh lệch thể hình so với mặt bằng chung giúp anh có lợi thế tuyệt đối trong các pha tranh chấp trên không, biến mỗi tình huống tạt bóng hay đá phạt thành cơ hội nguy hiểm. Sự hiện diện của Hudlin buộc mọi hàng thủ tại V-League phải xây dựng riêng phương án phòng ngự để ứng phó.

Chỉ cần bật nhảy nhẹ, Kyle đã cao hơn nhiều cầu thủ khác đến nửa thân người ẢNH: MINH TÚ

Không nói đâu xa, ở trận Siêu cúp vừa qua, thủ môn Việt kiều cao 1,91 m của CLB CAHN – Nguyễn Filip – vốn thuộc nhóm thủ môn cao lớn nhất V-League, khi đối đầu Hudlin vẫn gặp nhiều khó khăn. Ngay ở pha chạm bóng đầu tiên, Hudlin bật cao đánh đầu hiểm hóc khiến Filip không kịp phản xạ. Suốt thời gian còn lại, mỗi lần bóng hướng về phía Hudlin, Filip đều phải chủ động lao ra hoặc phối hợp cùng các trung vệ để hạn chế khả năng dứt điểm của "gã khổng lồ" này, cho thấy sức ép mà tân binh của Nam Định tạo ra là không hề nhỏ.

Tiền đạo Kyle Hudlin của CLB Nam Định gây "sốt" vì chiều cao chưa từng có ở các giải đấu tại Việt Nam

Việc Nam Định sở hữu Hudlin mở ra nhiều phương án tấn công bóng bổng, từ những quả tạt biên, đá phạt trực tiếp cho tới các tình huống cố định. Nếu tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn như ở các trận giao hữu và trận Siêu cúp quốc gia, “gã khổng lồ” người Anh hoàn toàn có thể trở thành "hung thần" của mọi thủ môn tại giải đấu.