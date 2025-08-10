Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tiền đạo 2,06 m Kyle Hudlin của Nam Định: ‘Ác mộng' của các thủ môn V-League

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
10/08/2025 11:39 GMT+7

Theo dõi trận Siêu cúp quốc gia, chắc chắn ai cũng phải ấn tượng với chiều cao khủng của Kyle Hudlin - tiền đạo vừa cập bến CLB Nam Định. Ở V-League mùa giải tới, Kyle được dự đoán sẽ khiến các thủ môn đối phương làm việc vất vả.

Cao lừng lững như Bùi Hoàng Việt Anh, vẫn 'bé tí' khi đứng kế Kyle Hudlin 

Kyle Hudlintân binh cao 2,06 m của CLB Nam Định – đã có màn ra mắt đầy ấn tượng tại trận tranh Siêu cúp quốc gia 2024-2025 trên sân Thiên Trường tối 9.8, nhưng vẫn không thể giúp đội nhà tránh thất bại 2-3 trước CLB Công an Hà Nội (CAHN).

Phút 53, khi đang bị dẫn 0-1, HLV Vũ Hồng Việt quyết định tung Hudlin – bản hợp đồng gây chú ý bậc nhất kỳ chuyển nhượng hè. Chỉ một phút sau, tiền đạo người Anh lập tức để lại dấu ấn khi bật cao đánh đầu hiểm hóc từ đường tạt của Văn Vĩ, gỡ hòa 1-1. Với chiều cao vượt trội, sải chân dài và khả năng chọn vị trí khôn ngoan, Hudlin ngay lập tức trở thành tâm điểm trên sân, buộc hàng thủ CAHN phải thay đổi cách kèm người.

Tiền đạo 2,06 m Kyle Hudlin của Nam Định: ‘Ác mộng' của các thủ môn V-League- Ảnh 1.

Tiền đạo Kyle Hudlin của CLB Nam Định gây "sốt" vì chiều cao chưa từng có ở các giải đấu tại Việt Nam

ẢNH: MINH TÚ

Tiền đạo 2,06 m Kyle Hudlin của Nam Định: ‘Ác mộng' của các thủ môn V-League- Ảnh 2.

Kyle Hudlin đã có 2 bàn thắng ra mắt CLB Nam Định ở 1 trận đấu trong nước. Trước đó anh đã ghi bàn trong tour du đấu giao hữu

ẢNH: MINH TÚ

Dù vậy, CAHN vẫn duy trì được thế trận phản công sắc bén. Phút bù giờ thứ ba, Leonardo Artur solo kỹ thuật, nâng tỷ số lên 2-1. Phút bù giờ thứ tám, Nguyễn Đình Bắc tung cú sút xa đập chân hậu vệ, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách. Xen giữa hai bàn thắng này, Hudlin kịp ghi thêm một pha lập công từ chấm 11 m sau tình huống Hugo Gomes phạm lỗi, hoàn tất cú đúp trong ngày ra mắt khán giả trong nước.

Tiền đạo 2,06 m Kyle Hudlin của Nam Định: ‘Ác mộng' của các thủ môn V-League- Ảnh 3.

Bùi Hoàng Việt Anh (áo số 68) dù cao đến 1,86 m nhưng khi đứng cạnh Kyle trông vẫn rất 'nhỏ bé'

ẢNH: MINH TÚ

Trung vệ Trần Đình Trọng của CLB CAHN thừa nhận: “Kyle Hudlin cao quá! Đối với cầu thủ Việt hay kể cả ngoại binh ở V-League hiện tại, cậu ấy vượt trội về tầm vóc. Với chiều cao trên 2 m, Hudlin khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn khi phòng ngự bóng bổng. Như mọi người thấy, dù đã chuẩn bị các phương án để hạn chế tối đa điểm mạnh của cậu ấy, CLB Công an Hà Nội vẫn để Hudlin ghi bàn từ một pha đánh đầu chỉ khoảng một phút sau khi vào sân. Đây thật sự sẽ là một cái tên đáng chú ý tại V-League mùa này", Đình Trọng chia sẻ.

Hudlin từng khoác áo Huddersfield Town ở Championship và Newport County tại League Two (giải hạng 4 Anh), ghi 6 bàn sau 27 trận mùa trước. Trên bảng xếp hạng chiều cao cầu thủ nam thế giới đến năm 2022, anh đứng thứ sáu, chỉ kém 4 cm so với cầu thủ cao nhất là thủ môn Simon Bloch Jorgensen (Đức). Tính riêng tiền đạo, Hudlin cao thứ hai thế giới, sau Paul Miller (2,08 m) của Scotland.

Tân binh khổng lồ – ‘ác mộng’ cho các thủ môn V-League

Sở hữu thể hình vượt trội và kỹ năng không chiến đáng sợ, Hudlin hứa hẹn sẽ là mối đe dọa thường trực cho mọi khung thành tại V-League mùa này. Những pha bật nhảy của anh gần như không đối thủ nào có thể tranh chấp, ngay cả các trung vệ ngoại cao trên 1,85 m.

Anh cũng là cầu thủ cao nhất trong lịch sử V-League khi ra sân ở giải đấu sắp khởi tranh. Chênh lệch thể hình so với mặt bằng chung giúp anh có lợi thế tuyệt đối trong các pha tranh chấp trên không, biến mỗi tình huống tạt bóng hay đá phạt thành cơ hội nguy hiểm. Sự hiện diện của Hudlin buộc mọi hàng thủ tại V-League phải xây dựng riêng phương án phòng ngự để ứng phó.

Tiền đạo 2,06 m Kyle Hudlin của Nam Định: ‘Ác mộng' của các thủ môn V-League- Ảnh 4.

Nguyễn Filip (áo số 1) dù cao hơn 1,9 m vẫn rất vất vả với Kyle

ẢNH: MINH TÚ

Không nói đâu xa, ở trận Siêu cúp vừa qua, thủ môn Việt kiều cao 1,91 m của CAHN – Nguyễn Filip – vốn thuộc nhóm thủ môn cao lớn nhất V-League, khi đối đầu Hudlin vẫn gặp nhiều khó khăn. Ngay ở pha chạm bóng đầu tiên, Hudlin bật cao đánh đầu hiểm hóc khiến Filip không kịp phản xạ. Suốt thời gian còn lại, mỗi lần bóng hướng về phía Hudlin, Filip đều phải chủ động lao ra hoặc phối hợp cùng các trung vệ để hạn chế khả năng dứt điểm của "gã khổng lồ" này, cho thấy sức ép mà tân binh của Nam Định tạo ra là không hề nhỏ.

Tiền đạo 2,06 m Kyle Hudlin của Nam Định: ‘Ác mộng' của các thủ môn V-League- Ảnh 5.

Chỉ cần bật nhảy nhẹ, Kyle đã cao hơn nhiều cầu thủ khác đến nửa thân người

ẢNH: MINH TÚ

Việc Nam Định sở hữu Hudlin mở ra nhiều phương án tấn công bóng bổng, từ những quả tạt biên, đá phạt trực tiếp cho tới các tình huống cố định. Nếu tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn như ở các trận giao hữu và trận Siêu cúp quốc gia, “gã khổng lồ” người Anh hoàn toàn có thể trở thành "hung thần" của mọi thủ môn tại giải đấu.


