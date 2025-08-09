Khoảnh khắc CLB CAHN nâng Siêu cúp quốc gia: HLV Polking nói về chiếc áo hồng đổi sang… áo đen!

Trận Siêu cúp kịch tính từ những phút đầu

Hoàng Anh và Phan Văn Đức đều bỏ lỡ cơ hội mười mươi trước khi Alan Grafite mở tỷ số cho CLB CAHN ở phút 38, trận Siêu cúp.

Hiệp hai, tân binh cao 2,06 m Kyle Hudlin đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Nam Định ở phút 53. CLB CAHN tạo thêm nhiều tình huống nguy hiểm và đến phút bù giờ, Léo Artur (90+3) cùng Đình Bắc (90+8) liên tiếp lập công nâng tỷ số lên 3-1.

Nam Định chỉ kịp rút ngắn xuống 2-3 ở phút 90+16 nhờ quả phạt đền của Hudlin. Chung cuộc, CLB CAHN giành Siêu cúp ngay trên sân khách.

HLV Mano Polking bày tỏ niềm vui và tin rằng đội xứng đáng với chiến thắng. Ông cho rằng toàn đội đã chiến đấu tuyệt vời dù mặt sân khó khăn và đối thủ có đông CĐV, đồng thời gửi lời chúc mừng đến các học trò. Chiến lược gia người Brazil nhấn mạnh mục tiêu của CLB CAHN là chinh phục mọi danh hiệu, từ V-League, các Cúp quốc nội đến AFC Champions League Two.

"Hudlin không đá chính nhưng khi vào sân đã tạo nguy hiểm ngay. Sau đó, chúng tôi kiểm soát tốt hơn và bàn thắng thứ ba đã kết liễu trận đấu. Đội hình có nhiều cầu thủ chất lượng, tân binh cần thêm thời gian hòa nhập. Nam Định là đối thủ mạnh, Hà Nội và Viettel cũng vậy, trong khi PVF và CLB Công an TP.HCM đều tăng cường lực lượng tốt. Giải đấu mạnh hơn sẽ giúp cầu thủ nội tiến bộ và đội tuyển quốc gia hưởng lợi. Tôi hy vọng V-League mùa này sẽ tuyệt vời và chúng tôi sẽ vô địch. Còn bây giờ, tôi sẽ kiếm một chiếc áo mới, uống một ly lạnh ăn mừng với học trò rồi lái xe về nhà. Tôi cũng có chút mê tín: thường mặc áo hồng hiệp một, áo đen hiệp hai, và chúng tôi đã thắng 6/6 trận theo cách này nên sẽ tiếp tục giữ thói quen", ông Polking nói.





Niềm vui của CLB CAHN

Sân Thiên Trường chiều nay

CLB CAHN nâng Siêu cúp quốc gia

Lý Đức và Đình Bắc phát biểu rất hay

Lý Đức chia sẻ cảm xúc sau trận: "Chức vô địch này là danh hiệu đầu tiên của tôi tại CLB mới, mang lại cho tôi niềm vui đặc biệt. Đây là môi trường và thử thách mới để tôi hoàn thiện bản thân, cống hiến cho CLB. Tôi hy vọng sẽ được ra sân nhiều hơn. Ở CLB CAHN, mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo, từ tập luyện, nghỉ ngơi, di chuyển cho đến sự hỗ trợ của ban lãnh đạo và đồng đội. Không chỉ riêng Nam Định, trận Siêu cúp này là bước đà quan trọng để CLB CAHN hướng tới mùa giải mới với nhiều mục tiêu hơn. Tương lai không ai đoán trước được, nhưng tôi hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bản thân và CLB", cựu cầu thủ HAGL nói.

Còn tiền đạo trẻ Đình Bắc lâng lâng hạnh phúc chiến thắng: "Đây là trận đầu tiên của mùa giải và cũng mang về chức vô địch, chắc chắn sẽ là động lực để toàn đội cố gắng hơn, đạt thành tích tốt nhất. Tôi nghĩ HLV Mano Polking luôn tôn trọng mọi đối thủ và nhắc rằng tất cả các đội ở V-League đều rất mạnh, sẽ gây nhiều khó khăn cho CLB CAHN. Chúng tôi sẽ nỗ lực thi đấu để cống hiến những trận cầu hay, mang thành tích về cho CLB và người hâm mộ".

Các giải thưởng cá nhân của Siêu cúp quốc gia

CLB Nam Định bước vào trận với vị thế nhà vô địch V-League 2 mùa liên tiếp và dù thiếu vắng Xuân Son, họ vẫn là thế lực đáng gờm của bóng đá Việt Nam. Vì thế, việc CLB CAHN đánh bại đội bóng đang giữ ngôi số 1 V-League khiến chiến thắng ở Siêu cúp càng thêm phần cảm xúc và giá trị.