Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chủ tịch UBND TP.HCM: Tự hào, xúc động trước sự trở lại của CLB Công an TP.HCM

Nghi Thạo
Nghi Thạo
08/08/2025 19:10 GMT+7

Hiện diện tại lễ ra mắt, xuất quân của CLB Công an TP.HCM mùa giải 2025 - 2026, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được bày tỏ niềm tự hào và xúc động khi một tên tuổi của bóng đá Việt Nam trước đây đã trở lại.

Chiều 8.8 tại Công an TP.HCM đã diễn ra lễ ra mắt, xuất quân, giới thiệu logo, trang phục thi đấu CLB Công an TP.HCM mùa giải 2025 - 2026. Tại đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được bày tỏ: "Hôm nay là ngày đặc biệt, không chỉ với tôi mà với đông đảo người hâm mộ thể thao nói chung và bóng đá TP.HCM nói riêng. Rất tự hào và xúc động trước sự trở lại của một tên tuổi vang bóng một thời, được hình thành từ 1979, đó là CLB Công an TP.HCM".

Chủ tịch UBND TP.HCM: Tự hào, xúc động trước sự trở lại của CLB Công an TP.HCM- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (bìa trái) dự lễ xuất quân CLB Công an TP.HCM

ẢNH: NGỌC LINH

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, sự trở lại của CLB Công an TP.HCM trên bản đồ bóng đá Việt Nam đánh dấu bước ngoặc rất quan trọng và là kết quả của sự đồng thuận, thống nhất cao giữa lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo TP.HCM, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng như Hiệp hội Thể thao CAND, Sở VH-TT TP.HCM, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng sự ủng hộ cuồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá cả nước nói chung và người dân TP.HCM nói riêng.

Hiện tại, sau khi hợp nhất 3 địa phương (TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu), bóng đá TP.HCM có 6 đại diện góp mặt trong hệ thống chuyên nghiệp của Việt Nam mùa giải 2025 - 2026, gồm 2 đội đá V-League và 4 đội đá hạng nhất. Trong đó, V-League có CLB Becamex TP.HCM, CLB Công an TP.HCM. Tại giải hạng nhất quốc gia có đội Trường ĐH Văn Hiến, đội trẻ TP.HCM, CLB Gia Định, CLB TP.HCM (đổi tên từ CLB Bà Rịa - Vũng Tàu).

Chủ tịch UBND TP.HCM: Tự hào, xúc động trước sự trở lại của CLB Công an TP.HCM- Ảnh 2.

 Lãnh đạo TP.HCM và VFF trao hoa cho ban lãnh đạo đội bóng

ẢNH: NGỌC LINH

Ông Nguyễn Văn Được cho biết: "TP.HCM là trung tâm kinh tế, văn hóa - thể thao lớn của cả nước. Trong đó, thể thao không chỉ là động lực phát triển phong trào mà còn là sức mạnh, là niềm tự hào, bản sắc của một đô thị hiện đại, năng động, là món ăn tinh thần không thể thiếu cho người dân thành phố và cả nước. Việc khôi phục, phát triển CLB Công an TP.HCM không chỉ góp phần vào sự phát triển của bóng đá thành phố mà còn đóng góp thiết thực và sự phát triển thể thao nước nhà, mang lại niềm vui tinh thần, khí thế mới cho nhân dân thành phố.

CLB Công an TP.HCM không đơn thuần là đội bóng thi đấu chuyên nghiệp mà còn là hình ảnh đại diện cho ý chí, khát vọng, bản lĩnh cũng như tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an thành phố anh hùng. Đội bóng còn là nhịp cầu nối giữa lực lượng công an với quần chúng nhân dân qua con đường thể thao, rất gần gũi, sôi nổi và đầy cảm xúc. Đặc biệt, trong lực lượng công an, thể thao không chỉ là sự rèn luyện thể chất mà còn là giá trị tinh thần và là biểu hiện sinh động của bản lĩnh, kỷ luật, tinh thần đồng đội, ý chí vượt khó giống như lời Bác Hồ căn dặn: khỏe để bảo vệ Tổ quốc, để xây dựng đất nước và để phục vụ nhân dân tốt hơn".

Chủ tịch UBND TP.HCM: Tự hào, xúc động trước sự trở lại của CLB Công an TP.HCM- Ảnh 3.

CLB Công an TP.HCM sẽ dự V-League mùa 2025 - 2026 với sự dẫn dắt của HLV trưởng Lê Huỳnh Đức

ẢNH: NGỌC LINH

Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định: "Lãnh đạo và nhân dân TP.HCM luôn đặt niềm tin, kỳ vọng lớn lao vào tập thể ban lãnh đạo, ban huấn luyện và các cầu thủ của CLB Công an TP.HCM. Chúng tôi tin tưởng rằng CLB sẽ trở thành niềm tự hào của người dân thành phố, góp phần xây dựng hình ảnh TP.HCM đáng sống, an toàn, năng động, nghĩa tình. Tập thể đội bóng sẽ không ngừng phấn đấu, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo, giữ vững tinh thần thi đấu cao thượng, chuyên nghiệp, xứng đáng là đại diện thành phố mang tên Bác trên đấu trường thể thao quốc gia và phấn đấu vươn tầm khu vực cũng như châu Á".

Khám phá thêm chủ đề

TP.HCM CLB Công An TP.HCM Chủ tịch UBND TP.HCM Chủ tịch Nguyễn Văn Được
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
