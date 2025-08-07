Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tiến Linh ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB Công an TP.HCM, HLV Lê Huỳnh Đức rất vui

Nghi Thạo
Nghi Thạo
07/08/2025 20:39 GMT+7

Chiều 6.8, trên sân Thống Nhất, CLB Công an TP.HCM đã có trận giao hữu đáng chú ý với Geylang FC – đội bóng đang ở tốp 3 của giải VĐQG Singapore.

Khởi đầu hoàn hảo của Tiến Linh

Đây là một phần trong kế hoạch chuẩn bị lực lượng cho mùa giải V-League 2025–2026 của đội Công an TP.HCM - CLB mới của Tiến Linh.

Kết thúc 90 phút thi đấu, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức giành chiến thắng 2-1 đầy thuyết phục. Hai pha lập công của Endrick và Tiến Linh đã giúp đội Công an TP.HCM có trận thắng thứ ba liên tiếp trong loạt giao hữu tiền mùa giải. 

Tiến Linh ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB Công an TP.HCM, HLV Lê Huỳnh Đức rất vui- Ảnh 1.

Tiến Linh ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB Công an TP.HCM, HLV Lê Huỳnh Đức rất vui- Ảnh 2.

Đội Công an TP.HCM chạy đà khá ổn trước mùa giải

Ảnh: CLB

Tiến Linh ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB Công an TP.HCM, HLV Lê Huỳnh Đức rất vui- Ảnh 3.

Tiến Linh chơi năng nổ

Tiến Linh ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB Công an TP.HCM, HLV Lê Huỳnh Đức rất vui- Ảnh 4.

Tiến Linh ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB Công an TP.HCM, HLV Lê Huỳnh Đức rất vui- Ảnh 5.

Anh mặc số áo 22

Tiến Linh ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB Công an TP.HCM, HLV Lê Huỳnh Đức rất vui- Ảnh 6.

Ghi bàn thắng cho đội bóng mới

Đặc biệt, bàn thắng của Tiến Linh mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ giúp đội nhà giành chiến thắng mà còn đánh dấu bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo CLB Công an TP.HCM sau khi rời Becamex Bình Dương. 

Sự kiện này nhận được sự quan tâm và kỳ vọng lớn từ người hâm mộ, bởi Tiến Linh là chân sút hàng đầu của bóng đá Việt Nam những năm gần đây. 

Trước đó, CLB Công an TP.HCM đã có 2 trận giao hữu với CLB Becamex TP.HCM và Trường Tươi Đồng Nai, như một phần trong quá trình rà soát lực lượng và thử nghiệm chiến thuật. 

Với phong độ ấn tượng của các tân binh và bộ khung ổn định, CLB Công an TP.HCM đang cho thấy sẵn sàng trở thành một thế lực cạnh tranh hàng đầu ở V-League 2025-2026. Sự hòa nhập nhanh chóng của Tiến Linh là tín hiệu tích cực cho hàng công của đội bóng, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả trên sân Thống Nhất.

