Tiến Linh ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB Công an TP.HCM, HLV Lê Huỳnh Đức rất vui

Khởi đầu hoàn hảo của Tiến Linh

Đây là một phần trong kế hoạch chuẩn bị lực lượng cho mùa giải V-League 2025–2026 của đội Công an TP.HCM - CLB mới của Tiến Linh.

Kết thúc 90 phút thi đấu, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức giành chiến thắng 2-1 đầy thuyết phục. Hai pha lập công của Endrick và Tiến Linh đã giúp đội Công an TP.HCM có trận thắng thứ ba liên tiếp trong loạt giao hữu tiền mùa giải.

Đội Công an TP.HCM chạy đà khá ổn trước mùa giải Ảnh: CLB

Tiến Linh chơi năng nổ

Anh mặc số áo 22

Ghi bàn thắng cho đội bóng mới

Đặc biệt, bàn thắng của Tiến Linh mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ giúp đội nhà giành chiến thắng mà còn đánh dấu bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo CLB Công an TP.HCM sau khi rời Becamex Bình Dương.

Sự kiện này nhận được sự quan tâm và kỳ vọng lớn từ người hâm mộ, bởi Tiến Linh là chân sút hàng đầu của bóng đá Việt Nam những năm gần đây.

Trước đó, CLB Công an TP.HCM đã có 2 trận giao hữu với CLB Becamex TP.HCM và Trường Tươi Đồng Nai, như một phần trong quá trình rà soát lực lượng và thử nghiệm chiến thuật.

Với phong độ ấn tượng của các tân binh và bộ khung ổn định, CLB Công an TP.HCM đang cho thấy sẵn sàng trở thành một thế lực cạnh tranh hàng đầu ở V-League 2025-2026. Sự hòa nhập nhanh chóng của Tiến Linh là tín hiệu tích cực cho hàng công của đội bóng, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả trên sân Thống Nhất.

