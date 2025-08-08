Trung tướng Mai Hoàng dự lễ xuất quân CLB CA TP.HCM: Biểu tượng hào hùng trở lại, đặt mục tiêu cao

CLB CA TP.HCM trở lại nhận được kỳ vọng từ đông đảo người hâm mộ ảnh: Ngọc Linh

CLB CA TP.HCM chính thức ra mắt

Chiều ngày 8.8, tại Công an TP.HCM (số 268 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) diễn ra lễ ra mắt, xuất quân, giới thiệu logo, trang phục thi đấu CLB CA TP.HCM mùa giải 2025 - 2026. Sự kiện có sự tham dự của thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Cục phó Cục Công tác chính trị, Chủ tịch VFF ông Trần Quốc Tuấn, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Cao Văn Chóng, ông Ngô Lê Bằng - Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TP.HCM…

Trung tướng Mai Hoàng và HLV Lê Huỳnh Đức (phải)

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (trái) chúc mừng HLV Lê Huỳnh Đức Ảnh: Ngọc Linh

Về phía CA TP.HCM có trung tướng Mai Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP.HCM, đại diện lãnh đạo công an các đơn vị chức năng, các đơn vị nghiệp vụ trong CA TP.HCM.

Đặc biệt, có sự góp mặt của Hội Cựu cầu thủ CLB CA TP.HCM qua các thời kỳ, Hội Cổ động viên, các đơn vị tài trợ và đông đảo cơ quan thông tấn, báo chí đến đưa tin và đồng hành. Đại tá Lương Đức Minh, Phó giám đốc CA TP.HCM, Chủ tịch CLB CA TP.HCM chia sẻ: "Thực hiện chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo TP.HCM, CA TP.HCM đã chính thức tiếp nhận và tổ chức lại hoạt động của CLB TP.HCM, đổi tên thành CLB CA TP.HCM.

Đây không chỉ là một quyết định về mặt tổ chức, mà còn mang ý nghĩa lớn về mặt chính trị – văn hóa – xã hội, đánh dấu sự trở lại của một biểu tượng từng là niềm tự hào của người dân thành phố cũng như cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Ra mắt Ban lãnh đạo CLB CA TP.HCM ảnh: Ngọc Linh

Ngay sau khi được chuyển giao và đổi tên, chúng tôi đã khẩn trương chủ động trong công tác tổ chức và chuẩn bị; từ kiện toàn bộ máy quản lý, tái cấu trúc ban huấn luyện, đến chiêu mộ cầu thủ chất lượng cao, tất cả đều hướng đến mục tiêu chuyên môn và sự chuyên nghiệp cao nhất.

CLB CA TP.HCM đang tập trung xây dựng lối chơi bài bản, gắn kết; đồng thời tạo điều kiện tốt nhất về ăn ở, tập luyện, y tế, phục hồi thể lực và các yếu tố hậu cần khác.

Trong mùa giải 2025 – 2026, chúng tôi xác định mục tiêu trọng tâm là thi đấu nỗ lực, quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Trên tất cả, CLB CA TP.HCM sẽ luôn thể hiện phong cách thi đấu kỷ luật, bản lĩnh, đoàn kết, trung thực và cống hiến, đúng với truyền thống của lực lượng CAND.

Sự trở lại của CLB CA TP.HCM không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là dịp để thể hiện sức mạnh, bản sắc và sự gần gũi của hình ảnh người chiến sĩ CAND với đời sống văn hóa, thể thao của người dân thành phố. Chúng tôi xác định, bóng đá là một mặt trận mới, nơi người chiến sĩ công an tiếp tục thể hiện tinh thần thép, bản lĩnh thép và trái tim nhân ái.

Cựu đội trưởng Lê Huỳnh Đức sẽ trở lại trong vai trò HLV trưởng CLB CA TP.HCM Ảnh: Ngọc Linh

Để CLB CA TP.HCM có thể hoạt động ổn định và đạt kết quả tốt nhất, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát từ lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy - UBND TP.HCM, Hiệp hội thể thao CAND, VFF cùng sự đồng hành, hỗ trợ từ các đơn vị tài trợ, các tổ chức xã hội, báo chí - truyền thông và đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt thành từ đông đảo người hâm mộ thành phố và cán bộ chiến sĩ lực lượng CAND".

CLB CA TP.HCM ra đời vào năm 1979 là 1 trong 3 tên tuổi lớn và giàu truyền thống của bóng đá thành bố mang tên Bác, cùng với CLB Hải Quan và Cảng Sài Gòn. Trong thời kỳ vàng son của mình, CLB Bóng đá Công an TP. Hồ Chí Minh giành nhiều danh hiệu cao quý của các giải bóng đá quốc gia. Trong đó, nổi bật là chức vô địch quốc gia năm 1995. Về nhì mùa giải 1993-1994, 1996, 1999 - 2000 và 2001 - 2002.

Chuẩn bị cho mùa giải 2025 - 2026, HLV Lê Huỳnh Đức được mời về dẫn dắt CLB CA TP.HCM. Trợ lý cho HLV Lê Huỳnh Đức là các HLV Phùng Thanh Phương, Hoàng Hùng và Châu Chí Cường, những "người cũ" của CLB CA TP.HCM trước đây.

Đội giữ lại các cầu thủ có chuyên môn tốt của CLB TP.HCM trước đây như Partrick Lê Giang, Endrick, Trần Hoàng Phúc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Võ Huy Toàn… Để làm dày đội hình, các cầu thủ giàu kinh nghiệm và tiềm năng từ đã được BHL sàng lọc đưa về như Nguyễn Tiến Linh, Phạm Đức Huy, Đặng Văn Lắm, Phạm Văn Luân, Nguyễn Đức Phú, Lê Quang Hùng…

Bước vào mùa giải 2025 -2026, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức được giao chỉ tiêu nằm ở nhóm trên bảng xếp hạng V-League.