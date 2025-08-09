CLB Nam Định dành đặc quyền cho Xuân Son: Ở Brazil vẫn có thể nhận Siêu cúp

CLB Nam Định ưu ái Xuân Son

18 giờ hôm nay (9.8), CLB Nam Định sẽ đối đầu CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) trong khuôn khổ Siêu cúp quốc gia. Đội bóng thành Nam thiếu vắng tiền đạo Nguyễn Xuân Son, do cầu thủ sinh năm 1997 đang ở Brazil hồi phục chấn thương. Tuy nhiên, nếu Nam Định vô địch, Xuân Son vẫn có thể nhận huy chương.

Lý do là vì, CLB Nam Định đã đăng ký Xuân Son vào danh sách tham dự trận Siêu cúp quốc gia. Dù chân sút gốc Brazil đã trở về quê nhà dưỡng thương, nhưng HLV Vũ Hồng Việt vẫn dành một suất đăng ký cho anh.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son nghỉ đến hết năm 2025 ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Do đó, trong trường hợp CLB Nam Định thắng CLB CAHN để lên ngôi vương, Xuân Son vẫn được nhận huy chương và được tính là vô địch Siêu cúp quốc gia. Đây là động thái tri ân của CLB Nam Định dành cho cầu thủ quan trọng và có đóng góp nổi bật bậc nhất trong những năm qua. Xuân Son từng ghi 31 bàn sau 26 trận ở V-League 2023 - 2024, giúp CLB Nam Định lần đầu đăng quang sân chơi cao nhất bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Dù Xuân Son chấn thương, nhưng CLB Nam Định vẫn ký hợp đồng gia hạn với anh đến năm 2031. Đồng nghĩa khi hoàn tất hợp đồng, chân sút sinh năm 1997 đã 34 tuổi. Có thể, Xuân Son sẽ gắn bó trọn vẹn sự nghiệp với CLB Nam Định.

Xuân Son đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương gặp phải ở chung kết lượt về AFF Cup 2024. Ban đầu, bác sĩ chẩn đoán anh cần 9 tháng hồi phục. Song, quá trình diễn ra lâu hơn dự kiến. Xuân Son sẽ nghỉ hết năm nay và sớm nhất chỉ có thể trở lại ở giai đoạn lượt về V-League.

CLB Nam Định vẫn chờ ngày Xuân Son trở lại ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Dù tổn thất lực lượng khi thiếu vắng Xuân Son, nhưng HLV Vũ Hồng Việt vẫn tin tưởng CLB Nam Định sẽ làm nên chuyện.

"Chuyến tập huấn ở Hàn Quốc là cơ hội để chúng tôi tổng kết lại toàn bộ quá trình chuẩn bị. Các cầu thủ đã làm việc rất tốt, đó là nền tảng chuyên môn cho toàn đội bắt đầu mùa giải mới.

CLB CAHN là đội bóng mạnh, hiện tại họ có những sự bổ sung chất lượng. Họ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chúng tôi. Trận thua đó là bài học quý. Chúng tôi đã nhìn nhận để rút ra kinh nghiệm, nhận ra điểm chưa tốt để khắc phục. Bóng chưa lăn thì chưa thể nói trước điều gì", HLV Vũ Hồng Việt khẳng định.