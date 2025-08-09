CLB Công an TP.HCM: Màn tái ngộ cực hay của HLV Lê Huỳnh Đức và Tiến Linh

Màn tái ngộ tại CLB Công an TP.HCM

CLB Công an TP.HCM đã xuất quân tối 8.8, mang theo hy vọng về mùa giải thành công trong lần đầu biểu tượng hào hùng của bóng đá miền Nam trở lại V-League.

Để chuẩn bị cho mùa giải 2025 - 2026, CLB Công an TP.HCM đã mang về hàng loạt hảo thủ, trong số đó đáng chú ý nhất là Nguyễn Tiến Linh, đương kim Quả bóng vàng Việt Nam.

Tiến Linh (trái) trong màu áo CLB Công an TP.HCM ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Từng hai lần đoạt ngôi vua phá lưới nội (2018 và 2024 - 2025), trở thành cầu thủ nội duy nhất trong lịch sử V-League ghi từ 14 bàn trở lên ở hai mùa giải liên tiếp, Tiến Linh sẽ mang đến cho CLB Công an TP.HCM sự đảm bảo về "đầu ra". Ở trận giao hữu với Geylang (Singapore), chân sút 28 tuổi cũng ghi bàn sau pha độc diễn rê dắt qua đối thủ rồi dứt điểm chân trái thành bàn.

Tại CLB Công an TP.HCM, Tiến Linh sẽ hội ngộ HLV Lê Huỳnh Đức. Cả hai từng gắn bó ở mùa giải 2023 và 2023 - 2024 trong màu áo Becamex TP.HCM (tiền thân là CLB Bình Dương). Trong đó mùa 2023, Tiến Linh chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn thắng, dù ngay trước đó anh đoạt ngôi đồng vua phá lưới AFF Cup 2022 trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Nguyên nhân là bởi, HLV Lê Huỳnh Đức gặp khó khăn trong việc dung hòa hai tiền đạo Rimario Gordon và Tiến Linh, chân sút sinh năm 1997 không thể phát huy năng lực.

Do Rimaro đá trung phong, Tiến Linh được bố trí đá lùi để hỗ trợ triển khai lối chơi, mà đây vốn không phải sở trường của tiền đạo 28 tuổi.

Việc Tiến Linh và Rimario nhiều lần "dẫm chân" khiến trung phong của đội tuyển Việt Nam xuống phong độ, còn Becamex TP.HCM chật vật đua trụ hạng đến vòng cuối.

Mùa 2023 - 2024, Tiến Linh ghi 8 bàn ở V-League, nhưng giai đoạn thăng hoa của anh chủ yếu diễn ra ở lượt đi. Đến lượt về, Tiến Linh ghi bàn ít dần, Becamex TP.HCM sa sút và HLV Lê Huỳnh Đức xin nghỉ.

Tiến Linh tái ngộ người thầy Lê Huỳnh Đức ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Dù trong quá khứ, Tiến Linh chưa từng bật lên dưới bàn tay huấn luyện của Lê Huỳnh Đức, nhưng tại CLB Công an TP.HCM, mối lương duyên của hai chân sút giỏi đến từ hai thế hệ có thể rẽ sang hướng mới.

Sự kết hợp đáng chờ đợi

Tiến Linh lúc này đã là phiên bản toàn diện hơn giai đoạn còn thi đấu dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức tại Becamex TP.HCM.

Chân sút sinh năm 1997 rèn luyện bản lĩnh qua những thăng trầm sự nghiệp. Đồng thời, Tiến Linh đã quen dần với vai trò lùi sâu để cùng đồng đội triển khai bóng, khi ở mùa 2024 - 2025 anh được HLV Hoàng Anh Tuấn giao nhiệm vụ.

13 bàn thắng ở V-League mùa trước, cùng màn thể hiện tốt đã cho thấy Tiến Linh hiện tại không thuần túy là cây săn bàn, mà có thể dẫn dắt hàng công. Đây là mẫu tiền đạo HLV Lê Huỳnh Đức rất cần. CLB Công an TP.HCM đã làm mới đội hình với rất nhiều tân binh, nên cần thời gian để hòa nhập, lắp ghép lối chơi. Sự xuất hiện của một tiền đạo giàu kinh nghiệm tại V-League và có thể đảm đương nhiệm vụ kết nối như Tiến Linh là "chất keo" cần thiết để guồng máy nhịp nhàng.

Tiến Linh sẽ đua vua phá lưới mùa này? ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Quan trọng là, Tiến Linh cùng đồng đội tại CLB Công an TP.HCM có theo kịp yêu cầu khắt khe của HLV Lê Huỳnh Đức hay không.

Từ lúc còn huấn luyện Đà Nẵng đến khi chuyển tới Becamex TP.HCM, Huỳnh Đức luôn nổi tiếng là chiến lược gia "thiết quân luật", cứng rắn và kỷ luật.

Sự nghiêm khắc của Lê Huỳnh Đức đã tạo nên thời kỳ vàng son tại CLB Đà Nẵng với 2 chức vô địch V-League 2009 và 2012. Song đôi khi, tính cách này cũng gây phản tác dụng.

Dù vậy, với đội bóng sở hữu nhân sự mới mẻ và đặt ra tham vọng lớn như CLB Công an TP.HCM, việc có chiến lược gia "thép" và hiểu văn hóa đội như Lê Huỳnh Đức cũng là giải pháp đảm bảo cho thành công.

Cuộc tái ngộ lần này của Huỳnh Đức và Tiến Linh, có thể dẫn đến kết quả khác.