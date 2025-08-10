Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội CAHN đánh bại Nam Định, giành Siêu cúp: Chiến thắng của bản lĩnh, Đình Bắc nói gì?

10/08/2025 04:04 GMT+7

Tối qua 9.8, trên sân Thiên Trường, CLB Công an Hà Nội (CAHN) có chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc trước CLB Nam Định để đoạt Siêu cúp quốc gia, qua đó hoàn thiện bộ sưu tập quốc nội.

BỮA TIỆC BÓNG ĐÁ CHẤT LƯỢNG 

Đội chủ nhà Nam Định bước vào trận tranh Siêu cúp quốc gia 2024 - 2025 với đội hình quen thuộc, khi HLV Vũ Hồng Việt đặt niềm tin vào những con người cũ sẽ vận hành nhuần nhuyễn lối chơi tấn công quen thuộc. Trên sân Thiên Trường với rất đông khán giả, hai đội bóng Nam Định và CAHN đã cùng nhau cống hiến bữa tiệc bóng đá chất lượng. Hầu hết ngoại binh của hai CLB đều cho thấy trình độ chơi bóng ấn tượng, trong khi dàn tuyển thủ quốc gia như Đình Trọng, Tuấn Anh, Quang Hải, Thành Long, Văn Đức, Văn Vĩ… giúp trận đấu diễn ra với tốc độ rất cao. Hai HLV Vũ Hồng Việt và Mano Polking không cần thăm dò, chủ động cho học trò dâng cao đội hình để ăn miếng trả miếng, đem đến thứ bóng đá hấp dẫn, lôi cuốn.

Đội CAHN thắng xứng đáng

Tiền đạo Alan vượt qua Nguyên Mạnh mở tỷ số cho CLB CAHN

Ảnh: Minh Tú

Nguyễn Filip chia sẻ dòng trạng thái đầy cảm xúc trên trang cá nhân và nhận lượng tương tác lớn

Ảnh: FBNV

Trong nửa đầu hiệp 1, đội bóng thành Nam đã chơi ấn tượng khi bộ đôi tiền vệ trung tâm Caio và Romulo kiểm soát rất tốt khu vực trung tuyến, còn Hoàng Anh chơi cơ động giúp đội chủ nhà có những cơ hội khá rõ nét ở đầu trận. Tuy nhiên, HLV Mano Polking và CLB CAHN đã chứng tỏ được bản lĩnh khi dần tạo ra thế cân bằng trên sân Thiên Trường. 

Bộ đôi tiền vệ Thành Long - Vitor Hugo có đủ sức mạnh và kỹ thuật để đội khách tìm được nhịp độ thi đấu như mong muốn. Đặc biệt, Đình Trọng đá lệch phải đã hạn chế rất tốt sức tấn công biên trái của CLB Nam Định nơi có Văn Vĩ và Ti Phông. Phút 38, CLB CAHN bất ngờ mở tỷ số bằng tình huống kết liễu chóng vánh. Từ giữa sân, tuyển thủ Lê Phạm Thành Long kiến tạo xuyên tuyến để Alan Grafite - cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2024 - 2025 - qua người tinh tế trước khi đánh bại Nguyên Mạnh ở thế đối mặt. Một pha bóng cho thấy chất lượng con người và bản lĩnh của nhà vô địch Cúp quốc gia, giúp họ khai thác triệt để khoảng trống của cặp trung vệ nội Đức Huy - Văn Tới.

ĐÁNG GỜM "OANH TẠC CƠ" KYLE FARREN

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 52, khi Cao Pendant Quang Vinh của CLB CAHN bị đau phải rời sân nhường chỗ cho Văn Đô, trong khi HLV Vũ Hồng Việt tung tân binh Kyle Farren vào thay Caio Cesar. Ngay lập tức ở tình huống chạm bóng đầu tiên phút 53, tiền đạo cao đến 2,06 m này khiến sân Thiên Trường như vỡ tung với bàn gỡ 1-1. Thể hình vượt trội giúp "oanh tạc cơ" này đè được trung vệ Adou Minh trước khi bật cao tung cú lắc đầu hiểm hóc vào góc xa đánh bại Nguyễn Filip. Đây là sự bổ sung được tính toán kỹ của CLB Nam Định, nhằm dùng bóng bổng đánh sập những hàng phòng ngự số đông.

Kylen có chiều cao cực khủng 2,06 m

Ở nửa sau hiệp 2, các ngôi sao Kevin Phạm Ba, Eid Mahmoud, Văn Công, Ngọc Sơn bên phía CLB Nam Định hay Đình Bắc, Lý Đức, Hugo Gomes, Văn Toản của CLB CAHN được tung vào sân. Trận đấu vẫn diễn ra với nhịp độ rất cao, cho thấy bề dày lực lượng đáng gờm của hai đội. Càng về cuối, lối chơi tấn công kỹ thuật, phóng khoáng giúp CLB CAHN chơi lấn lướt hơn, thể hiện dấu ấn rõ nét của HLV Mano Polking, đặc biệt ở 2 bàn thắng của Leo Artur (cầu thủ xuất sắc nhất trận) và Đình Bắc. Thủ môn Nguyên Mạnh đã có ngày thi đấu xuất sắc với rất nhiều pha cứu thua trước đó nhưng không thể làm gì hơn. Kyle Farren có cú đúp từ chấm 11 m ở phút 90+15, nhưng không thể cản bước CLB CAHN có danh hiệu Siêu cúp quốc gia đầu tiên đầy xứng đáng, sưu tập đủ bộ danh hiệu vô địch quốc nội V-League 2023, Cúp quốc gia và Siêu cúp quốc gia 2024 - 2025. Một trận đấu quá chất lượng, được xem là màn "làm nóng" hoàn hảo của hai đội để hướng đến V-League 2025 - 2026. 

Đình Bắc trong thời gian ngắn, giành 2 chức vô địch: U.23 Đông Nam Á cùng đội U.23 Việt Nam và Siêu cúp quốc gia

Đình Bắc phát biểu: "Tôi nghĩ rằng, trận đấu đầu tiên của mùa giải mà đội CAHN đã giành chức vô địch, sẽ là động lực để toàn đội cố gắng, để có được thành tích tốt nhất. HLV Polking luôn tôn trọng mọi đối thủ và ông luôn nói rằng tất cả các đối thủ ở V-League đều rất mạnh và sẽ rất khó khăn với đội CAHN. Vì thế đội bóng chúng tôi sẽ làm sao cố gắng thi đấu thật tốt để đem đến những trận đấu hay và mang về thành tích cho CLB cũng như khán giả hâm mộ".

