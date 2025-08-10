Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bích Tuyền quá xuất sắc, bóng chuyền Việt Nam có chiến thắng lịch sử trước Thái Lan
Bích Tuyền quá xuất sắc, bóng chuyền Việt Nam có chiến thắng lịch sử trước Thái Lan

Bích Tuyền tỏa sáng rực rỡ, giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng lịch sử 3-2 trước đội tuyển Thái Lan, lần đầu lên ngôi vô địch SEA V.League 2025.

Dù đội tuyên bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu tốt, Thái Lan nhanh chóng thể hiện sức mạnh vượt trội với các pha tấn công mạnh mẽ và phòng thủ vững chắc, kết thúc set 1 với tỷ số 25-17. Set 2, Bích Tuyền tỏa sáng với những pha đập bóng mạnh mẽ, nhưng Thái Lan vẫn giành chiến thắng 26-24 nhờ pha dứt điểm của Ajcharaporn.

Set 3 chứng kiến Bích Tuyền ghi điểm quan trọng, giúp Việt Nam thắng 25-17. Set 4, nhờ sự tỏa sáng của Bích Tuyền và sự đóng góp của các cầu thủ khác như Như Quỳnh và Thanh Thúy, Việt Nam thắng 25-22, cân bằng tỷ số 2-2.

Bích Tuyền quá xuất sắc, bóng chuyền Việt Nam có chiến thắng lịch sử trước Thái Lan

Set 5 quyết định, Bích Tuyền tiếp tục ghi điểm quan trọng, đưa Việt Nam giành chiến thắng 16-14, và chiến thắng SEA V.League 2025 chính thức thuộc về đội tuyển Việt Nam. Bích Tuyền là nhân tố chủ chốt, không chỉ ghi điểm quyết định mà còn là nguồn cảm hứng cho cả đội, giúp Việt Nam đạt cột mốc lịch sử trong bóng chuyền nữ Đông Nam Á.

Chiều 10.8 trên sân Việt Trì (Phú Thọ), đội tuyển nữ Myanmar chạm trán với đội tuyển nữ Timor Leste, ở trận đấu thuộc khuôn khổ bảng B giải AFF Cup nữ 2025.

