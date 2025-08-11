HLV và thủ quân bóng chuyền nữ Thái Lan nói gì khi lần đầu bị Việt Nam đánh bại?

Tối 10.8, tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tạo nên chiến thắng lịch sử khi lội ngược dòng đánh bại Thái Lan 3-2 ở chặng 2 SEA V.League 2025. Kết quả này không chỉ giúp Việt Nam lần đầu tiên vượt qua đối thủ sau hàng chục năm toàn thua mà còn mang về chức vô địch SEA V.League đầu tiên trong lịch sử.

HLV trưởng đội tuyển nữ Thái Lan Kiattipong Radchatagriengkai nhận định thất bại ngược 2-3 trước Việt Nam tại chặng 2 SEA V.League 2025 là một điều đau đớn, khi đây vừa là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển của ông để thua Việt Nam, vừa là lần đầu không thể đăng quang ở giải đấu này.

HLV và thủ quân bóng chuyền nữ Thái Lan nói gì khi lần đầu để thua Việt Nam?

Ông cho rằng việc thi đấu trên sân của Việt Nam là một thử thách lớn và đánh giá các học trò đã nỗ lực hết mình, trong khi đối thủ tung ra đội hình mạnh nhất để đối đầu. Ông bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giành chiến thắng, đồng thời nhấn mạnh đội sẽ tiến hành phân tích kỹ trận đấu nhằm chuẩn bị cho Giải vô địch thế giới và SEA Games cuối năm. Vị chiến lược gia sinh năm 1966 nhận xét SEA V.League lần này cho thấy nhiều VĐV Thái Lan bộc lộ tiềm năng, tuy nhiên dù chiến thuật và lối chơi được triển khai theo đúng kế hoạch, họ vẫn chưa thể vượt qua Việt Nam.

Thái Lan có lợi thế dẫn trước 2-0 nhưng để đội chủ nhà lội ngược dòng ẢNH: SAVA

Về phía cầu thủ, đội trưởng Ajcharaporn Kongyot cho rằng thất bại luôn đem lại cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Cô nhìn nhận đội cần xem lại những sai lầm, tập luyện để khắc phục và phát huy điểm mạnh. Cô cũng đánh giá cao màn trình diễn của Việt Nam, nhận xét đối thủ đã chơi rất tốt và sở hữu một tay ghi điểm cực kỳ quyết đoán, gần như gánh phần lớn số điểm của đội. Ajcharaporn khẳng định đội sẽ rút kinh nghiệm từ trận đấu này để trở nên mạnh mẽ hơn ở giải thế giới sắp tới.

Bích Tuyền (số 10) có trận đáu quá xuất sắc ẢNH: SAVA

Về phía đội chủ nhà, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt của bóng chuyền nữ Việt Nam bày tỏ sự tự hào về các nữ tuyển thủ. Ông khen ngợi các cô gái đã chơi cống hiến, nỗ lực và giàu cảm xúc dù có những thời điểm gặp khó khăn và mắc sai sót. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng cho biết danh hiệu vô địch chặng 2 SEA V.League là động lực để đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến những mục tiêu mới sắp tới, nhất là SEA Games 33 vào tháng 12 tới tại Thái Lan.