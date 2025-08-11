Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chiến thắng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam: Lần đầu đánh bại Thái Lan

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
11/08/2025 00:00 GMT+7

Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển bóng chuyền nữ VN đánh bại được đội tuyển Thái Lan để đoạt danh hiệu vô địch chặng 2 giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á (SEA V.League).

Ở chung kết chặng 2 SEA V.League diễn ra hôm qua (10.8) tại Nhà thi đấu Ninh Bình, đội tuyển bóng chuyền nữ VN tạo nên cuộc ngược dòng giành chiến thắng ngoạn mục 3-2 trước đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan. Trong lịch sử bóng chuyền Đông Nam Á, đội tuyển nữ VN chưa từng đánh bại được Thái Lan ở các giải đấu chính thức như SEA Games hay SEA V.League. Vì thế, người hâm mộ bóng chuyền VN vỡ òa với chiến thắng ấn tượng của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Chiến thắng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam: Lần đầu đánh bại Thái Lan- Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN lần đầu đánh bại Thái Lan

ẢNH: SAVA

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt muốn dành bất ngờ cho Thái Lan khi tung chuyền hai Võ Thị Kim Thoa vào sân từ đầu chứ không phải gương mặt quen thuộc Đoàn Thị Lâm Oanh. Tuy nhiên, sự thay đổi này chưa mang lại hiệu quả khi đội tuyển VN chưa phát huy hiệu quả trong tấn công và tổ chức phòng ngự cũng không tốt. Ngoài ra, vị trí của chủ công Nguyễn Thị Uyên thi đấu dưới sức nhưng những thay đổi của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng chưa mang lại hiệu quả. Đó cũng là lý do mà đội tuyển VN để Thái Lan vốn có sự trở lại của Chatchu-on vươn lên dẫn trước 2-0.

Tài thay người của HLV Tuấn Kiệt, cú lội ngược dòng xuất sắc của bóng chuyền nữ Việt Nam

Đứng trước nguy cơ thua trắng trước ĐKVĐ Thái Lan, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tung Vi Thị Như Quỳnh vào sân. Tài năng 23 tuổi này càng chơi càng hay giúp đội tuyển VN có thêm mũi tấn công lợi hại bên cạnh Nguyễn Thị Bích Tuyền, Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy. Nhờ đó đội tuyển bóng chuyền nữ VN thi đấu bùng nổ, cân bằng được tỷ số 2-2. Ở ván 5 quyết định, chuyền hai Lâm Oanh có những đường chuyền thuận lợi để Bích Tuyền phát huy hiệu quả khả năng tấn công. Với khả năng bật nhảy tốt, Bích Tuyền liên tiếp tung ra những cú đập bóng uy lực xuyên thủng hàng chắn của đội tuyển Thái Lan. Tỏa sáng rực rỡ ở chung kết, góp công lớn giúp đội tuyển VN ngược dòng đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-2 để lên ngôi vô địch, Nguyễn Thị Bích Tuyền xứng đáng được trao cú đúp danh hiệu đối chuyền xuất sắc và cầu thủ xuất sắc nhất giải. Không thường xuyên thi đấu nhưng màn tỏa sáng quan trọng ở trận quyết định trước Thái Lan giúp Vi Thị Như Quỳnh được trao danh hiệu chủ công xuất sắc. Trong khi đó với phong độ ổn định, Trần Thị Bích Thủy được trao danh hiệu phụ công xuất sắc.

Sau những giây phút căng thẳng, "đứng ngồi không yên" trong trận đấu, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã nở nụ cười mãn nguyện sau khi các học trò lật đổ được đội tuyển Thái Lan. "Ở chặng 1, đội tuyển VN thua Thái Lan 2-3 và cảm nhận được khả năng có thể đánh bại được đối thủ khi tái đấu ở chặng 2. Mục tiêu là như thế nhưng phải thừa nhận Thái Lan vẫn nhỉnh hơn một chút, từng tuyển thủ VN phải chơi hết khả năng thì mới đạt mục tiêu. Các em đã chơi cống hiến đầy nỗ lực, giàu cảm xúc. Có những thời điểm tuyển thủ VN gặp khó khăn, mắc sai sót nhưng vượt qua tất cả, các em cùng nhau chiến đấu, tỏa sáng đúng lúc để giành chiến thắng. Các em có thể tự hào vì đã làm nên lịch sử cho bóng chuyền VN", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng cho biết danh hiệu vô địch chặng 2 SEA V.League là động lực để đội tuyển bóng chuyền nữ VN hướng đến những mục tiêu mới sắp tới, nhất là SEA Games 33 vào tháng 12 tới tại Thái Lan.


