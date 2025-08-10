Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Câu chuyện cực thú vị sau màn ngược dòng không tưởng của bóng chuyền nữ Việt Nam trước Thái Lan

Thu Bồn
Thu Bồn
10/08/2025 22:31 GMT+7

Khoảnh khắc Bích Tuyền vung tay đập bóng xuyên chắn đối thủ để ghi điểm quyết định đưa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên ngôi vô địch, nhà thi đấu như nổ tung. Bóng chuyền nữ Việt Nam đã phá thế thống trị của Thái Lan, lần đầu đăng quang tại một chặng đấu SEA V.League 2025.

Làn gió mới từ Như Quỳnh, bóng chuyền nữ Việt Nam tạo bước ngoặt lịch sử

Trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền Việt NamThái Lan ở chặng 2 SEA V.League 2025 được xem là "chung kết nảy lửa" của bóng chuyền nữ Đông Nam Á. Nhưng ngay trong hai ván đầu tiên (Việt Nam để thua 17/25, 24/26), niềm hy vọng của người hâm mộ Việt Nam gần như đã bị dập tắt. Bước 1 lỗi liên tục, sự căng cứng tâm lý khiến các cô gái Việt Nam bị đối thủ áp đảo. Tinh thần toàn đội xuống thấp, còn khán đài thì bắt đầu nặng trĩu lo âu. Nhiều khán giả có lẽ đã nghĩ đến một thất bại chóng vánh trước Thái Lan.

Nhưng không, "bộ phim bom tấn" bất ngờ xuất hiện. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tung Vi Thị Như Quỳnh vào sân ở ván 3. Và chính quyết định này là bước ngoặt lớn của trận đấu.

Bích Tuyền quá xuất sắc, bóng chuyền Việt Nam có chiến thắng lịch sử trước Thái Lan

Câu chuyện cực thú vị sau màn ngược dòng không tưởng của bóng chuyền nữ Việt Nam trước Thái Lan- Ảnh 1.

Vi Thị Như Quỳnh vào sân, giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ngược dòng ngoạn mục trước Thái Lan

ẢNH: SAVA

Như Quỳnh tạo ra làn gió mới trong lối chơi của Việt Nam. Tinh thần chiến đấu của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từ đó như được "hồi sinh". Để rồi từ thế bị dẫn 0-2, Bích Tuyền và các đồng đội đã thắng liền hai ván tiếp theo (25/17, 25/22), kéo trận đấu vào ván 5 kịch tính.

Bích Tuyền quá hay!

Nếu Vi Thị Như Quỳnh mang đến bước ngoặt, thì Nguyễn Thị Bích Tuyền chính là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam. Suốt cả trận, tay đập hàng đầu của Việt Nam chơi cực kỳ xuất sắc: phát bóng uy lực, chắn bóng hiệu quả và đương nhiên không thể thiếu những cú đập sấm sét để ghi điểm.

Ở ván quyết định, khi điểm số đang "căng như dây đàn" (13/13), Bích Tuyền đều lập công đưa Việt Nam 2 lần chạm "championship point" (14/13 rồi 15/14). Trong tình huống cuối cùng của trận đấu, khi libero Khánh Đang phòng thủ thành công tình huống dứt điểm của đối phương, Bích Tuyền đã băng lên đầy mạnh mẽ sau vạch 3 mét và đập bóng xuyên chắn ghi điểm quyết định, viết nên trang sử mới. Bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên vô địch một chặng SEA V.League, chấm dứt sự thống trị tuyệt đối của Thái Lan từ trước đến nay.

Câu chuyện cực thú vị sau màn ngược dòng không tưởng của bóng chuyền nữ Việt Nam trước Thái Lan- Ảnh 2.

Chỉ có thể dùng từ "xuất sắc" để nói về Bích Tuyền

ẢNH: SAVA

Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt danh hiệu, mà còn là lời khẳng định cho bản lĩnh và chuyên môn của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, trước khi hướng đến mục tiêu quan trọng vào cuối năm: SEA Games 33 tại Thái Lan.

