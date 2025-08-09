Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới 2025

U.21 Việt Nam thắng ngoạn mục đối thủ cực mạnh Canada: Xuất sắc vào tứ kết U.21 thế giới

Thu Bồn
Thu Bồn
09/08/2025 15:10 GMT+7

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam đã giành chiến thắng đầy thuyết phục trước các cô gái U.21 Canada, qua đó giành vé vào vòng loại trực tiếp giải U.21 thế giới.

U.21 Việt Nam chơi hay thế nào ở giải bóng chuyền U.21 thế giới?

Chiều 9.8, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam chạm trán với U.21 Canada. Đây được xem là thử thách khó khăn với thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh. Tuy nhiên, đội U.21 Canada không quá xa lạ với Việt Nam. Trước đó, tại giải giao hữu Future Star ở Thượng Hải (Trung Quốc) cách đây gần 1 tháng, đội tuyển nữ Việt Nam từng chạm trán đối thủ này và giành chiến thắng 3-0. Do vậy, ban huấn luyện U.21 Việt Nam sẽ có thêm có sở để phân tích lối chơi, nhân sự và mảng miếng của đại diện châu Mỹ, từ đó đưa ra đấu pháp hợp lý cho đội nhà.

Ở ván đầu tiên, hai đội giằng co quyết liệt về điểm số. Hai đội liên tục qua mặt nhau và điểm số nhiều lần cân bằng: 6/6, 9/9 rồi 13/13... Sau đó, U.21 Việt Nam ghi chuỗi 3 điểm liên tiếp để tạo ra cách biệt 17/14. Đây cũng là chuỗi điểm tạo ra bước ngoặt của ván 1. Các cô gái Việt Nam đã tận dụng tốt cơ hội này để thắng ván 1 với điểm số 25/19.

U.21 Việt Nam thắng ngoạn mục đối thủ cực mạnh Canada: Xuất sắc vào tứ kết U.21 thế giới- Ảnh 1.

U.21 Việt Nam thi đấu đầy tự tin để thắng ngoạn mục Canada

ẢNH: FIVB

Trong phần lớn thời gian của ván 2, thế trận không khác gì ván đầu tiên khi hai đội bám đuổi gay cấn. Điểm số lần lượt 11/11, 14/14 rồi 19/19, 20/20, 23/23. Trong quãng cuối, U.21 Canada thi đấu bản lĩnh hơn và giành chiến thắng kịch tính 26/24, san bằng tỷ số thành 1-1.

Đến ván 3, U.21 Canada chỉ có thể gây khó khăn cho U.21 Việt Nam trong những điểm số đầu tiên. Khi điểm số là 8/8, các cô gái Việt Nam có chuỗi lên 5 điểm liên tiếp, dẫn 13-8. Thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh thắng 25/19, nâng tỷ số lên 2-1.

Ván 4 chứng kiến U.21 Việt Nam áp đảo hoàn toàn khi tinh thần hưng phấn. U.21 Việt Nam thắng với cách biệt cực lớn 25/5. Qua đó, U.21 Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

Với chiến thắng này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành vé vào vòng loại trực tiếp giải U.21 thế giới.

