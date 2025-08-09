Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Lịch thi đấu chặng 2 giải bóng chuyền SEA V.League hôm nay: Khó cản chủ nhà

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
09/08/2025 06:48 GMT+7

Hôm nay (9.8) tại Ninh Bình, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu lượt trận thứ hai chặng 2 giải bóng chuyền Đông Nam Á (SEA V.League) 2025.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 'làm nóng' cho chung kết với Thái Lan

Ở lượt trận mở màn chặng 2 SEA V.League hôm qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 3-0. Đối thủ cạnh tranh với chủ nhà Việt Nam là đội tuyển Thái Lan cũng giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Indonesia. Đó là trận đấu mà HLV Nguyễn Tuấn Kiệt của đội tuyển Việt Nam và HLV Kiattipong của đội tuyển Thái Lan đều xoay chuyển lực lượng, trao cơ hội cho nhiều cầu thủ ở đội hình hai ra sân tranh tài đồng thời giữ sức cho các trụ cột.

Lịch thi đấu chặng 2 giải bóng chuyền SEA V.League hôm nay: Khó cản chủ nhà- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Bích Tuyền cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn so với đội tuyển Indonesia ở chặng 2 SEA V.League

ẢNH: SAVA

Ở trận đấu với Philippines, Trần Thị Bích Thủy là người ghi nhiều điểm nhất cho đội tuyển Việt Nam với 14 lần lập công, tiếp theo là Nguyễn Thị Bích Tuyền (10 điểm), Vi Thị Như Quỳnh (9 điểm), Trần Thị Thanh Thúy (6 điểm), Nguyễn Thị Trinh (6 điểm), Hoàng Thị Kiều Trinh (5 điểm), Nguyễn Thị Phương (5 điểm), Nguyễn Thị Uyên (5 điểm)... Nhiều khả năng hôm nay HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục tung ra sân đội hình phụ trong trận đấu với đối thủ được đánh giá yếu nhất trong 4 đội tham dự là Indonesia. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam không ngoài ch iến thắng nhằm giữ vững vị thế đồng thời chuẩn bị cho trận đấu quyết định danh hiệu vô địch với "kình địch" Thái Lan diễn ra ngày 10.8.

Lịch thi đấu chặng 2 giải bóng chuyền SEA V.League hôm nay: Khó cản chủ nhà- Ảnh 2.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu đánh bại Thái Lan để lần đầu vô địch SEA V.League

ẢNH: SAVA

Theo lịch thi đấu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán với đội tuyển Indonesia lúc 16 giờ hôm nay (trực tiếp On Sports News) còn đội tuyển Thái Lan gặp Philippines lúc 19 giờ. Với sức mạnh vượt trội, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan nhiều khả năng sẽ cùng giành chiến thắng ở lượt trận thứ hai để chuẩn bị lực lượng lẫn tinh thần cho cuộc chạm trán quyết định ở lượt trận cuối chặng 2 SEA V.League.




