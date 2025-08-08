Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Lịch thi đấu giải bóng chuyền SEA V.League mới nhất hôm nay: Chủ nhà xung trận

Hoàng Lê
Hoàng Lê
08/08/2025 06:23 GMT+7

Hôm nay (8.8) tại nhà thi đấu Ninh Bình diễn ra chặng 2 giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á (SEA V.League) với tâm điểm là trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với Philippines.

Ở chặng 1 SEA V.League kết thúc cách đây 5 ngày tại Ratchasima (Thái Lan), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành danh hiệu á quân sau khi thua sít sao 2-3 trước đội tuyển Thái Lan ở trận đấu quyết định cho danh hiệu vô địch. Được thi đấu chặng 2 trên sân nhà, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đặt mục tiêu vượt qua tất cả các đối thủ để lên ngôi cao nhất.

Lịch thi đấu giải bóng chuyền SEA V.League mới nhất hôm nay: Chủ nhà xung trận - Ảnh 1.

Trần Thị Bích Thủy (phải) thi đấu ấn tượng trong màu áo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, sẵn sàng cho trận đấu với Philippines ở chặng 2 SEA V.League

ẢNH: SAVA

Đội tuyển bóng chuyền Philippines có sự tiến bộ đáng kể trong thời gian qua nhờ được đầu tư tốt. Ở chặng 1, đội bóng này từng tạo không ít khó khăn cho đội tuyển Thái Lan lẫn đội tuyển Việt Nam đồng thời có chiến thắng ấn tượng trước Indonesia. Vì thế Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội không được chủ quan bởi chỉ cần sẩy chân trước đối thủ này xem như hết cơ hội vô địch.

Ở chặng 2, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn trông chờ vào dàn trụ cột gồm Nguyễn Thị Bích Tuyền, Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Khánh Đang. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng tăng cường sức mạnh cho hàng tấn công khi điền tên tay đập Nguyễn Thị Phương vào vị trí chủ công.

Lịch thi đấu giải bóng chuyền SEA V.League mới nhất hôm nay: Chủ nhà xung trận - Ảnh 2.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dồn quyết tâm đăng quang chặng 2 SEA V.League trên sân nhà

ẢNH: SAVA

Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đứng hạng 26 với 147,92 điểm trong khi đội tuyển Philippines xếp hạng 46. Nếu đánh bại được đối thủ, bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ cải thiện thứ hạng, hướng đến mục tiêu vào tốp 20 thế giới.

Theo lịch thi đấu chặng 2 SEA V.League mới nhất, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đấu trận khai mạc với Philippines lúc 19 giờ hôm nay (8.8). 16 giờ ngày mai (9.8), đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia ở lượt trận thứ hai và ở lượt trận cuối diễn ra lúc 19 giờ ngày 10.8, đội tuyển Việt Nam chạm trán với đội tuyển Thái Lan.

Tin liên quan

Bóng chuyền nữ Việt Nam quyết tâm đòi nợ Thái Lan

Bóng chuyền nữ Việt Nam quyết tâm đòi nợ Thái Lan

Khán giả lại có cơ hội được thưởng thức cuộc chạm trán nảy lửa giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan.

Lịch thi đấu chặng 2 bóng chuyền SEA V.League: Đội tuyển Việt Nam quyết đánh bại Thái Lan

Thái Lan thêm ngôi sao Chatchu-on đấu chặng 2 giải bóng chuyền SEA V.League: Việt Nam càng gặp khó

Khám phá thêm chủ đề

SEA V.League Lịch thi đấu bóng chuyền SEA V.League đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Giải bóng chuyền SEA V.League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận