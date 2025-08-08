Lịch thi đấu giải bóng chuyền SEA V.League mới nhất hôm nay: Chủ nhà xung trận

Ở chặng 1 SEA V.League kết thúc cách đây 5 ngày tại Ratchasima (Thái Lan), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành danh hiệu á quân sau khi thua sít sao 2-3 trước đội tuyển Thái Lan ở trận đấu quyết định cho danh hiệu vô địch. Được thi đấu chặng 2 trên sân nhà, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đặt mục tiêu vượt qua tất cả các đối thủ để lên ngôi cao nhất.

Trần Thị Bích Thủy (phải) thi đấu ấn tượng trong màu áo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, sẵn sàng cho trận đấu với Philippines ở chặng 2 SEA V.League ẢNH: SAVA

Đội tuyển bóng chuyền Philippines có sự tiến bộ đáng kể trong thời gian qua nhờ được đầu tư tốt. Ở chặng 1, đội bóng này từng tạo không ít khó khăn cho đội tuyển Thái Lan lẫn đội tuyển Việt Nam đồng thời có chiến thắng ấn tượng trước Indonesia. Vì thế Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội không được chủ quan bởi chỉ cần sẩy chân trước đối thủ này xem như hết cơ hội vô địch.

Ở chặng 2, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn trông chờ vào dàn trụ cột gồm Nguyễn Thị Bích Tuyền, Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Khánh Đang. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng tăng cường sức mạnh cho hàng tấn công khi điền tên tay đập Nguyễn Thị Phương vào vị trí chủ công.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dồn quyết tâm đăng quang chặng 2 SEA V.League trên sân nhà ẢNH: SAVA

Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đứng hạng 26 với 147,92 điểm trong khi đội tuyển Philippines xếp hạng 46. Nếu đánh bại được đối thủ, bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ cải thiện thứ hạng, hướng đến mục tiêu vào tốp 20 thế giới.

Theo lịch thi đấu chặng 2 SEA V.League mới nhất, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đấu trận khai mạc với Philippines lúc 19 giờ hôm nay (8.8). 16 giờ ngày mai (9.8), đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia ở lượt trận thứ hai và ở lượt trận cuối diễn ra lúc 19 giờ ngày 10.8, đội tuyển Việt Nam chạm trán với đội tuyển Thái Lan.