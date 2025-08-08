Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Philippines không thể cản bước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở chặng 2 SEA V.League

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
08/08/2025 20:46 GMT+7

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vượt qua đội tuyển Philippines ở trận khai mạc chặng 2 giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á (SEA V.League) diễn ra hôm nay.

Bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu vươn lên hạng 23 thế giới, chỉ sau Thái Lan 3 bậc

Chạm trán với đội tuyển Philippines vốn có sự tiến bộ đáng kể trong thời gian qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ra sân với đội hình mạnh nhất với Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Trần Thị Bích Thủy, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Thị Trinh.

Philippines không thể cản bước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở chặng 2 SEA V.League- Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng trước Philippines ở trận ra quân chặng 2 giải SEA V.League

ẢNH: ĐOÀN TUẤN

Được sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ tại nhà thi đấu Ninh Bình, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạo thế trận tấn công lấn lướt. Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Bích Thủy thi nhau ghi điểm giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng áp đảo 25/14 ở ván 1.

Philippines không thể cản bước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở chặng 2 SEA V.League- Ảnh 2.

Trần Thị Thanh Thúy (giữa) cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành trọn 3 điểm ở trận ra quân chặng 2 giải SEA V.League 2025

ẢNH: ĐOÀN TUẤN

Ở ván 2, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định trao cơ hội ra sân cho các tuyển thủ ở đội hình hai như Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Phương, Hoàng Thị Kiều Trinh, Võ Thị Kim Thoa. Không có Thanh Thúy, Bích Tuyền lẫn Lâm Oanh trên sân, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu thiếu ăn ý. Tận dụng cơ hội này, đội tuyển Philippines liên tiếp ghi điểm để bất ngờ vượt dẫn 18/14. Các tay đập chủ nhà dần cải thiện lối chơi, qua đó cân bằng được điểm số 18/18 rồi 20/20 trước Philippines. Bích Tuyền trở lại sân ở thời điểm cuối ván, lập tức ghi 2 điểm cho đội tuyển Việt Nam. Nỗ lực của đội tuyển Philippines giúp họ so kè điểm số hấp dẫn với đội tuyển Việt Nam đến 28/28 trước khi chấp nhận thất thủ 28/30.

Tiếp tục thi đấu với đội hình hai nhưng mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều cho đội tuyển Việt Nam ở ván 3 khi các tay đập có cảm giác thi đấu tốt hơn. Trong khi đó đội tuyển Philippines đánh mất trạng thái thi đấu sung mãn nên để đội chủ nhà dẫn điểm xa. Đội khách vùng lên mạnh mẽ với mạch ghi điểm ấn tượng cân bằng 19/19 nhưng các cô gái chủ nhà kịp "siết tay nhau" làm nên chiến thắng với điểm số 25/22, qua đó khép lại thắng lợi chung cuộc 3-0. 

Cũng ở trận ra quân hôm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan giành chiến thắng 3-0 trước Indonesia. Như vậy đội tuyển Việt Nam và Thái Lan cùng có 3 điểm, chia nhau ngôi nhất, nhì bảng xếp hạng. Ở lượt trận thứ hai của chặng 2 giải SEA V.League diễn ra ngày mai (9.8), đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia lúc 16 giờ còn Thái Lan gặp Philippines lúc 19 giờ.

Nhờ chiến thắng trước Philippines, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu vươn lên hạng 23 thế giới, chỉ còn kém Thái Lan 3 bậc.



