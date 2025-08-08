U.21 Việt Nam thắng vang dội U.21 Serbia ở giải bóng chuyền U.21 thế giới

Trận đấu bùng nổ của đội bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam

Trước đối thủ U.21 Serbia được đánh giá mạnh hơn khi đội tuyển của họ đang xếp hạng 9 thế giới, HLV Nguyễn Trọng Linh giữ nguyên đội hình mà U.21 Việt Nam đã thắng U.21 chủ nhà Indonesia ở trận ra quân với các chủ lực Đặng Thị Hồng, Nguyễn Phương Quỳnh, Phạm Quỳnh Hương, Lê Như Anh, Ngô Thị Bích Huệ, Lại Thị Khánh Huyền.

Đội tuyển U.21 Việt Nam thi đấu ấn tượng trước U.21 Serbia ở giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới 2025 ẢNH: ĐOÀN TUẤN

Đội U.21 Serbia sở hữu các tay đập có ngoại hình tốt, khả năng tấn công tầm cao uy lực nhưng các cô gái U.21 Việt Nam cũng nhập cuộc đầy tự tin, đeo bám điểm số quyết liệt. Tay đập có chiều cao tốt nhất của đội U.21 Việt Nam Nguyễn Phương Quỳnh ghi dấu ấn với những điểm số đầu tiên. Đặng Thị Hồng với khả năng bật cao tung ra những cú đập bóng cắm sàn không những ghi điểm mà còn giúp các đồng đội thêm tự tin. Bên cạnh đó các tuyển thủ U.21 Việt Nam còn tổ chức phòng ngự, bám chắn nhạy bén hóa giải nhiều pha tấn công của đội U.21 Serbia và giành chiến thắng ấn tượng 25/21 ở ván 1.

Đội tuyển U.21 Việt Nam (áo xanh) thi đấu đầy tự tin trong lần đầu tham dự giải bóng chuyền U.21 thế giới ẢNH: ĐOÀN TUẤN

Các tay đập đội U.21 Serbia vùng lên mạnh mẽ và đầy quyết tâm ở ván 2 nhưng Đặng Thị Hồng cùng các đồng đội vẫn tạo thế trận "ăn miếng trả miếng" đầy hấp dẫn. Nỗ lực không mệt mỏi giúp đội U.21 Việt Nam thu ngắn cách biệt điểm số còn 23/24 nhưng để thua 23/25 trước đối thủ, đưa trận đấu về thế quân bình với tỷ số 1-1. Đây là ván đấu mà U.21 Serbia có chỉ số tấn công và phòng ngự hiệu quả hơn so với U.21 Việt Nam.

Đặng Thị Hồng cùng các đồng đội thi đấu bùng nổ trở lại ở ván 3. Bất chấp đội U.21 Serbia sau khi bị dẫn 13/18 đã có chuỗi lên ấn tượng, cân bằng 19/19 nhưng đội U.21 Việt Nam vẫn tận dụng tốt các cơ hội có được, vươn lên giành chiến thắng với điểm số 25/22 và vượt dẫn đối thủ với tỷ số 2-1.

Ván đấu thứ 4 chứng kiến màn thi đấu bùng nổ của U.21 Việt Nam. Bị đội U.21 Serbia tạo cách biệt 4 điểm (10/6) nhưng Đặng Thị Hồng cùng các đồng đội ghi một mạch 5 điểm, dẫn ngược 11/10. Những pha cứu thua ngoạn mục giúp tinh thần các tuyển thủ U.21 Việt Nam lên cao, từ đó đào sâu cách biệt lên 8 điểm (22/14) trước khi giành chiến thắng 25/23, khép lại thắng lợi chung cuộc 3-1.

Giành trọn 3 điểm đầy bất ngờ trước U.21 Serbia giúp đội U.21 Việt Nam chia ngôi đầu bảng xếp hạng với U.21 Argentina, qua đó mở toang cánh cửa vào vòng loại trực tiếp. 13 giờ ngày mai (9.8), đội tuyển U.21 Việt Nam chạm trán đội tuyển U.21 Canada ở lượt trận thứ ba bảng A giải bóng chuyền U.21 thế giới.