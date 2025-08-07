U.21 Việt Nam thắng tưng bừng trận ra quân giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam có trận ra quân ấn tượng

Ở cấp độ đội tuyển, bóng chuyền nữ Indonesia dưới cơ so với đội tuyển Việt Nam tuy nhiên ở cấp độ trẻ (U.21), họ có sự đầu tư kỹ càng, tập trung luyện tập dài hạn nhằm đạt thành tích tốt khi đăng cai giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới. Vì thế HLV Nguyễn Trọng Linh cùng đội tuyển U.21 Việt Nam dành sự tôn trọng với đối thủ và tung ra sân đội hình mạnh nhất với quyết tâm tìm kiếm chiến thắng.

Nguyễn Phương Quỳnh (trái) cùng đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam có trận ra quân ấn tượng tại giải U.21 thế giới ẢNH: ĐOÀN TUẤN

Đặng Thị Hồng, Nguyễn Phương Quỳnh, Phạm Quỳnh Hương, Lê Như Anh, Ngô Thị Bích Huệ, Lại Thị Khánh Huyền là những gương mặt được HLV Nguyễn Trọng Linh tung ra sân từ đầu khi U.21 Việt Nam chạm trán với U.21 Indonesia.

Trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, các tay đập đội U.21 Indonesia khởi đầu tốt hơn và tạo cách biệt với 3 điểm liên tiếp. Sau những phút có phần bị choáng ngợp, Đặng Thị Hồng cùng các đồng đội trở lại mạnh mẽ với chuỗi ghi 6 điểm liên tiếp.

Các mũi đánh của U.21 Việt Nam Đặng Thị Hồng, Bích Huệ, Quỳnh Hương càng chơi càng hay. Bên cạnh đó, khả năng bám chắn của U.21 Việt Nam cũng tốt, chặn được không ít đường tấn công của đối thủ. Nhờ đó U.21 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 25/15 ở ván 1.

U.21 Việt Nam giành chiến thắng tưng bừng trước U.21 Indonesia ở trận ra quân giải bóng chuyền U.21 thế giới ẢNH: ĐOÀN TUẤN

Sự tự tin tiếp tục được các tay đập trẻ Việt Nam thể hiện ở ván đấu thứ 2 khi chơi "ăn miếng trả miếng" với đối thủ trước khi bứt phá giành chiến thắng 25/16. Đây là ván đấu mà Đặng Thị Hồng vẫn giữ vững phong độ cao còn Lê Như Anh có những pha phát bóng ghi điểm trực tiếp ấn tượng. Trong khi đó đội chủ nhà U.21 Indonesia không tạo được đột biến, mắc lỗi đánh bóng hỏng khá nhiều.

Không còn đường lùi, các tay đập đội U.21 Indonesia thi đấu đầy nỗ lực ở ván 3 và liên tục dẫn điểm trước U.21 Việt Nam. Ở tình thế khó khăn, Đặng Thị Hồng thể hiện được bản lĩnh với những pha bật cao đập bóng cắm sàn ghi điểm giúp U.21 Việt Nam lật ngược tình thế, giành chiến thắng 25/18, qua đó khép lại thắng lợi chung cuộc 3-0 trước chủ nhà U.21 Indonesia.

Ở 2 trận đấu còn lại của bảng A diễn ra cùng ngày, đội U.21 Argentina giành chiến thắng 3-0 trước đội U.21 Canada, đội U.21 Serbia cũng khẳng định sức mạnh với chiến thắng 3-0 trước U.21 Puerto Rico. Như vậy 3 đội U.21 Việt Nam, U.21 Serbia và U.21 Argentina có cùng 3 điểm nằm ở tốp dẫn đầu còn U.21 Indonesia, U.21 Canada, U.21 Puerto Rico chưa có điểm. 14 giờ ngày mai (8.8), U.21 Việt Nam chạm trán với U.21 Serbia.