Link xem trực tiếp U.21 Việt Nam đấu U.21 Serbia giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới

Theo thống kê chuyên môn ở trận ra quân giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới với U.21 Indonesia, các tuyển thủ U.21 Việt Nam đạt thông số ấn tượng. Tay đập 19 tuổi Đặng Thị Hồng xứng danh thủ lĩnh khi ghi tổng cộng 21 điểm, trong đó có những điểm số quan trọng giúp các đồng đội lấy lại tinh thần. Ngô Thị Bích Huệ đóng góp 11 điểm, là người giữ được trạng thái thi đấu tốt, đặc biệt ở giai đoạn quan trọng. Nguyễn Phương Quỳnh (8 điểm), Phạm Quỳnh Hương (8 điểm), Lê Như Anh (7 điểm) cũng phát huy được khả năng ở thời điểm quan trọng. Ngoài ra đội tuyển U.21 Việt Nam còn để lại dấu ấn với nhiều pha phối hợp chắn bóng thành công, làm nản lòng các tay đập đội U.21 Indonesia.

Đặng Thị Hồng được kỳ vọng tỏa sáng khi U.21 Việt Nam đấu với U.21 Serbia ở lượt trận thứ hai bảng A giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới ẢNH: FIVB

Với chiến thắng ấn tượng trận ra quân, đội U.21 Việt Nam có cùng 3 điểm với U.21 Serbia và U.21 Argentina nhưng xếp nhất bảng xếp hạng nhờ hơn 2 đối thủ hiệu số phụ (điểm thắng/thua). 14 giờ hôm nay, Đặng Thị Hồng cùng các đồng đội bước vào trận đấu quan trọng, chạm trán U.21 Serbia. Đây là đối thủ được HLV Nguyễn Trọng Linh đánh giá rất cao trước giải và họ cũng thể hiện được phần nào sức mạnh qua chiến thắng 3-0 trước U.21 Puerto Rico ở trận ra quân. Vì thế đội tuyển U.21 Việt Nam cần duy trì sự tập trung cao độ, giữ trạng thái thi đấu tốt ngay từ đầu để tìm kiếm cơ hội chiến thắng. Chạm trán với đối thủ có thể hình tốt hơn, lối chơi tấn công tầm cao cũng là cơ hội để các tuyển thủ trẻ Việt Nam có thêm trải nghiệm để trưởng thành.

Đội U.21 Việt Nam quyết tâm tạo bất ngờ cho U.21 Serbia tại giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới 2025 ẢNH: FIVB

Trận đấu giữa đội U.21 Việt Nam với U.21 Serbia ở lượt trận thứ hai bảng A giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới diễn ra lúc 14 giờ và được trực tiếp trên YouTube Volleyball World của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (Link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/watch?v=hEUkG29HDW0).



