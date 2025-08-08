Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Link xem trực tiếp U.21 Việt Nam đấu U.21 Serbia giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
08/08/2025 05:38 GMT+7

Sau trận ra quân giành chiến thắng tưng bừng 3-0 trước chủ nhà Indonesia, hôm nay (8.8) đội tuyển U.21 Việt Nam thi đấu lượt trận thứ hai bảng A giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới, chạm trán đội U.21 Serbia.

Theo thống kê chuyên môn ở trận ra quân giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới với U.21 Indonesia, các tuyển thủ U.21 Việt Nam đạt thông số ấn tượng. Tay đập 19 tuổi Đặng Thị Hồng xứng danh thủ lĩnh khi ghi tổng cộng 21 điểm, trong đó có những điểm số quan trọng giúp các đồng đội lấy lại tinh thần. Ngô Thị Bích Huệ đóng góp 11 điểm, là người giữ được trạng thái thi đấu tốt, đặc biệt ở giai đoạn quan trọng. Nguyễn Phương Quỳnh (8 điểm), Phạm Quỳnh Hương (8 điểm), Lê Như Anh (7 điểm) cũng phát huy được khả năng ở thời điểm quan trọng. Ngoài ra đội tuyển U.21 Việt Nam còn để lại dấu ấn với nhiều pha phối hợp chắn bóng thành công, làm nản lòng các tay đập đội U.21 Indonesia.

Link xem trực tiếp U.21 Việt Nam đấu U.21 Serbia giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới - Ảnh 1.

Đặng Thị Hồng được kỳ vọng tỏa sáng khi U.21 Việt Nam đấu với U.21 Serbia ở lượt trận thứ hai bảng A giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới

ẢNH: FIVB

Với chiến thắng ấn tượng trận ra quân, đội U.21 Việt Nam có cùng 3 điểm với U.21 Serbia và U.21 Argentina nhưng xếp nhất bảng xếp hạng nhờ hơn 2 đối thủ hiệu số phụ (điểm thắng/thua). 14 giờ hôm nay, Đặng Thị Hồng cùng các đồng đội bước vào trận đấu quan trọng, chạm trán U.21 Serbia. Đây là đối thủ được HLV Nguyễn Trọng Linh đánh giá rất cao trước giải và họ cũng thể hiện được phần nào sức mạnh qua chiến thắng 3-0 trước U.21 Puerto Rico ở trận ra quân. Vì thế đội tuyển U.21 Việt Nam cần duy trì sự tập trung cao độ, giữ trạng thái thi đấu tốt ngay từ đầu để tìm kiếm cơ hội chiến thắng. Chạm trán với đối thủ có thể hình tốt hơn, lối chơi tấn công tầm cao cũng là cơ hội để các tuyển thủ trẻ Việt Nam có thêm trải nghiệm để trưởng thành.

Link xem trực tiếp U.21 Việt Nam đấu U.21 Serbia giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới - Ảnh 2.

Đội U.21 Việt Nam quyết tâm tạo bất ngờ cho U.21 Serbia tại giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới 2025

ẢNH: FIVB

Trận đấu giữa đội U.21 Việt Nam với U.21 Serbia ở lượt trận thứ hai bảng A giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới diễn ra lúc 14 giờ và được trực tiếp trên YouTube Volleyball World của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (Link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/watch?v=hEUkG29HDW0).


Tin liên quan

U.21 Việt Nam thắng tưng bừng trận ra quân giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới

U.21 Việt Nam thắng tưng bừng trận ra quân giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam đánh bại chủ nhà U.21 Indonesia ở trận ra quân bảng A giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới diễn ra hôm nay.

Lịch thi đấu bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam - Indonesia hôm nay: Bước ra thế giới

Thái Lan thêm ngôi sao Chatchu-on đấu chặng 2 giải bóng chuyền SEA V.League: Việt Nam càng gặp khó

Khám phá thêm chủ đề

Bóng chuyền Xem trực tiếp bóng chuyền U.21 Việt Nam Giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận