Bóng chuyền nữ Việt Nam ghi dấu ấn đặc biệt tại giải U.21 thế giới: Hôm nay, đấu Canada

Hoàng Lê
09/08/2025 00:50 GMT+7

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 VN đã tạo ấn tượng mạnh mẽ trong lần đầu tham dự giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới.

HLV đội U.21 Việt Nam ngỡ ngàng

Sau khi đánh bại chủ nhà U.21 Indonesia ở trận ra quân, hôm qua các học trò HLV Nguyễn Trọng Linh gây bất ngờ lớn với việc đánh bại đội U.21 Serbia 3-1. Ở cấp độ đội tuyển, Serbia xếp hạng 9 thế giới nên đội U.21 của họ cũng được đánh giá cao nhất trong 5 đội tại bảng A là U.21 Argentina, U.21 Canada, U.21 Puerto Rico, U.21 Indonesia và U.21 VN. HLV Nguyễn Trọng Linh cũng nhận định U.21 Serbia rất mạnh sau khi xem màn thể hiện của họ trong chiến thắng 3-0 trước U.21 Puerto Rico ở trận ra quân. Tuy nhiên trong ngày thi đấu bùng nổ, Đặng Thị Hồng cùng các đồng đội khiến đối thủ phải chấp nhận thất bại. Điều mà kết thúc trận đấu, HLV Nguyễn Trọng Linh thổ lộ: "Tôi cũng không thể tin đội U.21 VN có được chiến thắng trước đối thủ".

Bóng chuyền nữ Việt Nam ghi dấu ấn đặc biệt tại giải U.21 thế giới: Hôm nay, đấu Canada- Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 VN đã có chiến thắng đầy bất ngờ trước U.21 Serbia ở giải U.21 thế giới

ẢNH: FIVB

Trong trận đấu, các tay đập trẻ VN đã chơi đầy tự tin và bản lĩnh dù thua kém U.21 Serbia về thể hình. Tay đập số 1 đội U.21 VN Đặng Thị Hồng ngoài phát huy được khả năng phát bóng tấn công còn có những pha bật nhảy tốt, đập bóng đầy uy lực ghi điểm. Tuy nhiên chìa khóa mang lại thành công cho đội U.21 VN còn đến từ khả năng triển khai tấn công biến hóa. Không chỉ Đặng Thị Hồng, các tay đập khác như Ngô Thị Bích Huệ, Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Phương Quỳnh cũng ghi điểm đều tay. Đặc biệt, phụ công mới 16 tuổi Lê Thùy Linh khi được tung vào sân giữa trận đã thi đấu cực kỳ ấn tượng. Cô đóng góp 13 điểm, chỉ kém 2 điểm so với Đặng Thị Hồng. Quan trọng hơn, sự tỏa sáng kịp lúc của phụ công CLB Hà Nội đã giúp đội tuyển U.21 VN vượt qua sức ép mà đối thủ tạo ra ở thời điểm quan trọng.

Một trong những yếu tố mang lại chiến thắng cho U.21 VN chính là khả năng phòng thủ, bám chắn hiệu quả. Sự nhạy bén, phán đoán tình huống tốt giúp U.21 VN đánh chặn nhiều pha tấn công tầm cao của các tay đập U.21 Serbia. Ở một số thời điểm các tuyển thủ trẻ VN rơi vào trạng thái tâm lý căng cứng nhưng đã kịp điều chỉnh để có được kết quả tốt. HLV Nguyễn Trọng Linh cho biết cơ hội thi đấu với những đội mạnh như U.21 Serbia không nhiều và các tuyển thủ U.21 VN đã thể hiện trên cả kỳ vọng.

Với chiến thắng 3-1 trước U.21 Serbia, đội tuyển U.21 VN tràn trề cơ hội vượt qua vòng đấu bảng để vào vòng loại trực tiếp. Hôm nay, Đặng Thị Hồng cùng các đồng đội thi đấu lượt trận thứ ba bảng A, gặp đội U.21 Canada.

Cũng hôm qua, đội tuyển bóng chuyền nữ VN đã giành chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Philippines ở trận đấu khai mạc chặng 2 giải bóng chuyền Đông Nam Á (SEA V.League) diễn ra tại Ninh Bình. Hôm nay, đội tuyển VN thi đấu lượt trận thứ hai gặp Indonesia trước khi gặp "kình địch" Thái Lan ở lượt trận cuối diễn ra ngày 10.8.

