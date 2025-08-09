Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Cần nhiều kinh phí để thể thao Việt Nam cất cánh

Hồng Nam
Hồng Nam
09/08/2025 00:40 GMT+7

Để thực hiện mục tiêu trong Chiến lược phát triển thể dục, thể thao VN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngành thể thao cần được đầu tư mạnh mẽ hơn.

LẤY HIỀN TÀI TẠO DỰNG NGUYÊN KHÍ

Thể thao VN đang đón nhận thông tin vui khi dự kiến lương, thưởng và chế độ của VĐV, HLV được tăng thêm từ 2 đến 10 lần, trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 152/2018 ngày 7.11.2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.

Cần nhiều kinh phí để thể thao Việt Nam cất cánh- Ảnh 1.

Những VĐV trọng điểm như Nguyễn Thùy Linh (cầu lông) cần được đầu tư nhiều hơn

ẢNH: REUTERS

Đơn cử, mức thưởng cho HCV Olympic trước đây là 350 triệu đồng, nay được đề xuất tăng lên 3,5 tỉ đồng. Mức thưởng đối với các huy chương tại ASIAD, SEA Games tăng từ 1,5 đến 3 lần. Chế độ cho VĐV, HLV trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu cũng tăng gấp đôi. Theo dự thảo đang xin ý kiến các bộ ngành, ngành thể thao đề xuất VĐV đội tuyển quốc gia được hưởng 540.000 đồng/ngày, thay cho mức 270.000 đồng/ngày, còn VĐV trẻ hưởng 430.000 đồng/ngày thay cho mức 215.000 đồng/ngày. Như vậy, các VĐV có thể nhận từ 13 - 16 triệu đồng/tháng, cao hơn nhiều so với mức cũ được quy định trong Nghị định 152. Chế độ dinh dưỡng, bảo hiểm, đào tạo nghề nghiệp để chuyển đổi sau khi giải nghệ cũng được quan tâm sát sao hơn.

Dù mới chỉ là dự thảo, nhưng thông tin trên đã mang đến niềm vui cho nhiều HLV, VĐV. Nâng đãi ngộ để tìm kiếm và giữ chân người tài là điều hiển nhiên, thậm chí đóng vai trò cốt lõi để nâng tầm thể thao VN như "Chiến lược phát triển thể dục, thể thao VN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" đã đặt ra. Cụ thể, chiến lược hướng đến duy trì trong tốp 3 tại các kỳ SEA Games và trong tốp 20 tại các kỳ ASIAD; trong đó phấn đấu đạt từ 5 - 7 HCV tại các kỳ ASIAD, có huy chương tại các kỳ Olympic và Paralympic, bóng đá nam trong tốp 10 châu Á và bóng đá nữ trong tốp 8 châu Á.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương khẳng định, trong bối cảnh các nước trong khu vực ngày càng đầu tư mạnh, mức chi hiện nay cho thể thao VN cần nghiên cứu, xem xét lại. Tại hội thảo "Định hướng phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2030" diễn ra vào tháng 12.2023, Cục TDTT VN từng ước tính cần nguồn kinh phí khoảng 5.800 - 6.150 tỉ đồng để nâng tầm, hướng tới các giải đấu quan trọng trong 6 năm tới (2024 - 2030). 5 năm qua, chi ngân sách cho thể thao VN chỉ khoảng 800-900 tỉ đồng/năm. Con số trên thấp hơn nhiều so với những nền thể thao hàng đầu Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia hay Singapore. VĐV khó bứt phá đến tốp 20 châu Á hay có huy chương Olympic nếu còn canh cánh nỗi lo cơm áo gạo tiền, điều kiện tập luyện, dinh dưỡng còn thiếu thốn. Bởi vậy, nâng mức chi cho VĐV như trong dự thảo nghị định do Cục TDTT VN đề xuất có thể coi là con đường duy nhất để thể thao VN cất cánh.

ĐA DẠNG HÓA NGUỒN THU CHO THỂ THAO

Dự thảo cũng nêu rõ: "Kinh phí chi trả cho các chế độ quy định tại nghị định này được bố trí trong dự toán ngân sách thể dục, thể thao hằng năm theo chế độ hiện hành của nhà nước về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước". Dù vậy, để thể thao VN được đầu tư mạnh, không chỉ chờ đợi ở ngân sách. Mục 3 điều 17 dự thảo nêu: "Nhà nước khuyến khích các tổ chức, đơn vị, cá nhân huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để bổ sung hỗ trợ, khuyến khích HLV, VĐV trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu".

Cần nhiều kinh phí để thể thao Việt Nam cất cánh- Ảnh 2.

Nguyễn Thị Oanh, nhân tài của thể thao Việt Nam

Ảnh: Ngọc Dương

Nói cách khác, thể thao VN cần nguồn lực xã hội hóa để vươn mình, tự lực phát triển và nâng cao đời sống cho HLV, VĐV. Điều này phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển thể thao VN, đó là hoạt động kinh tế thể thao có bước phát triển mạnh mẽ, trong đó giai đoạn 2025-2030 tăng trưởng mạnh về số lượng, quy mô các cơ sở sản xuất, kinh doanh thể dục, thể thao và phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ thể dục, thể thao, hướng tới năm 2045 thị trường thể thao phát triển, tăng trưởng hằng năm đạt mức cao.

Việc thể thao VN thay đổi tư duy theo hướng xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư là bệ phóng bền vững để cải thiện đời sống cho HLV, VĐV.

Tin liên quan

Giải khiêu vũ thể thao 2025 lập kỷ lục với 1.800 VĐV tham dự

Giải khiêu vũ thể thao 2025 lập kỷ lục với 1.800 VĐV tham dự

Giải vô địch khiêu vũ thể thao và các loại hình nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh mở rộng 2025 đã lập kỷ lục với hơn 1.800 VĐV đến từ 60 CLB trong tỉnh và 12 tỉnh, thành phố trên cả nước, trở thành giải đấu quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở cấp tỉnh.

Philippines không thể cản bước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở chặng 2 SEA V.League

U.21 Việt Nam thắng vang dội U.21 Serbia ở giải bóng chuyền U.21 thế giới

Khám phá thêm chủ đề

thể thao Việt Nam đầu tư Đông Nam Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận