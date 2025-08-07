Tin cực vui: Ngành thể thao đề xuất tăng thu nhập cho VĐV Việt Nam, cú đột phá nóng

VĐV được đề xuất tăng thu nhập, chế độ trong thời gian tập huấn, thi đấu

Sáng 7.8, Bộ VH-TT-DL chủ trì Hội nghị lấy ý kiến chuyên gia về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 7.11.2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu. Trong đó, mục tiêu trọng tâm là cải thiện thu nhập cho VĐV và HLV để những người hùng thể thao có thể đảm bảo cuộc sống, toàn tâm toàn ý cống hiến cho đất nước.

Chuyện tiền lương, thu nhập, chế độ cho VĐV, HLV ở đội tuyển quốc gia hoặc đội tuyển trẻ là chủ đề "nóng" được bàn tới trong nhiều năm qua. Các cơ quan báo chí truyền thông, trong đó có Báo Thanh Niên với loạt bài "Sau ánh hào quang" (đăng tải hồi tháng 6) đã nêu quan điểm: thu nhập của VĐV thể thao bị đánh giá là thấp so với mặt bằng xã hội, và chưa thỏa đáng với công sức tập luyện, cống hiến, đóng góp sức lực. Với mức thu nhập này, phần đông VĐV khó yên tâm tập trung vào thi đấu và tích lũy tài chính để chuẩn bị cho tương lai sau khi giải nghệ.

Các VĐV cần chính sách đặc thù để đảm bảo thu nhập

Tiếp thu, lắng nghe và chắt lọc ý kiến đóng góp từ dòng chảy báo chí truyền thông và dư luận, Bộ VH-TT-DL đang tập trung rà soát, nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung một số chế độ đối với VĐV, HLV bảo đảm phù hợp với thực tiễn. Tại dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 152, ngành thể thao đã đề xuất tăng đáng kể chế độ cho các VĐV, HLV ở cấp độ đội tuyển và đội tuyển trẻ quốc gia.

Cụ thể, HLV trưởng đội tuyển quốc gia hưởng chế độ 1.010.000 đồng/ngày; HLV đội tuyển quốc gia có chế độ 750.000 đồng/ngày; VĐV đội tuyển quốc gia hưởng chế độ 540.000 đồng/ngày; VĐV đội tuyển trẻ quốc gia hưởng 430.000 đồng/ngày; VĐV đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hưởng 360.000 đồng/ngày. Các chế độ này đều nhiều gấp đôi (tăng 100%) so với Nghị định 152 trước đây.

Đồng thời, HLV, VĐV được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia có khả năng giành huy chương vàng tại ASIAD, giành huy chương vàng tại Đại hội thể thao Olympic trẻ (sau đây gọi là Youth Olympic Games), có khả năng đạt chuẩn tham dự Olympic Games được đề xuất hưởng tiền lương bằng 2 lần mức lương của huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển quốc gia.

"Thời gian qua, Nghị định 152 và Nghị quyết 36 của Chính phủ đã giúp nhiều HLV, VĐV yên tâm cống hiến cho thể thao nước nhà, đạt được một số thành tích tại SEA Games, ASIAD và Olympic. Đặc biệt, 2 kỳ liên tục vừa qua, thể thao Việt Nam dẫn đầu SEA Games. Tuy nhiên, trong bối cảnh thể thao Việt Nam hội nhập với châu Á và thế giới, cạnh tranh ngày càng gay gắt, thể thao nước nhà còn hạn chế tại Olympic và chỉ đạt vừa đủ chỉ tiêu tại ASIAD.

Thể thao Việt Nam khát khao vươn tầm

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01, giao Bộ VH-TT-DL bổ sung Nghị định 152 quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu, gồm: tiền lương, thưởng, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ đối với HLV, VĐV khi ốm đau, thai sản, khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu… nhờ vậy có thể cải thiện lương, thưởng, chế độ dinh dưỡng, giải quyết việc làm cho VĐV, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho VĐV, HLV để yên tâm cống hiến, phát triển thể thao thành tích cao, khắc phục những chồng chéo còn bất cập", Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương chia sẻ.

Bổ sung quy định về chế độ cho đội ngũ y tế

Trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 7.11.2018 của Chính phủ, Bộ VH-TT-DL và ngành thể thao cũng đề xuất có chế độ đãi ngộ cho đội ngũ y tế.

Cụ thể, mục a, khoản 5 trong bản dự thảo đề xuất nhân viên y tế không hưởng lương từ ngân sách nhà nước: bác sĩ được chi trả tiền lương bằng mức tiền lương của HLV đội tuyển tương ứng; kỹ thuật y được chi trả tiền lương bằng mức tiền lương của VĐV đội tuyển tương ứng.

Đây là đề xuất mang tính đột phá, bởi trước nay đội ngũ y tế (bác sĩ, y tá, nhân viên y tế) thể thao còn gặp nhiều khó khăn, chưa được hưởng mức đãi ngộ xứng đáng với công sức bỏ ra.

Đồng thời, Bộ VH-TT-DL đề nghị các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền phân cấp thực hiện nghiên cứu các quy định tại luật Thể dục thể thao năm 2018, Nghị định số 152/2018/NĐ-CP, Nghị định 4 số 36/2019/NĐ-CP và các văn bản liên quan để xây dựng, ban hành các chế độ, chính sách đặc thù đối với HLV, VĐV thuộc quản lý của địa phương.