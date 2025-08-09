Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới mới nhất: Tự hào U.21 Việt Nam

Đội bóng chuyền U.21 Việt Nam 'công hay, thủ giỏi'

Chiến thắng vang dội 3-1 của đội tuyển U.21 Việt Nam trước đội hạng 8 thế giới U.21 Serbia ở lượt trận thứ hai bảng A giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới 2025 tại Indonesia được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Trang volleyballworld của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) nhận định: "Hàng tấn công của đội U.21 Việt Nam đã 52 lần xuyên thủng được hàng chắn của các cầu thủ đến từ châu Âu. Bên cạnh đó các cô gái trẻ của Việt Nam còn tận dụng được 99 pha cứu bóng để chuyển đổi thế trận phòng ngự sang tấn công".

U.21 Việt Nam có nhiều pha cứu thua ngoạn mục trong chiến thắng ấn tượng 3-1 trước U.21 Serbia tại giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới FIVB

Đội tuyển U.21 Việt Nam trong lần đầu bước ra đấu trường thế giới nhưng cho thấy sự chững chạc, đầy bản lĩnh và tiềm năng. Đặng Thị Hồng, Ngô Thị Bích Huệ, Nguyễn Phương Quỳnh, Phạm Quỳnh Hương, Lê Thùy Linh, Lê Như Anh, Lại Thị Khánh Huyền, Bùi Thị Ánh Thảo "mỗi người một vẻ" mang đến những đóng góp quan trọng cho thành công của đội U.21 Việt Nam qua 2 chiến thắng trước U.21 Indonesia và U.21 Serbia.

Niềm vui của toàn đội U.21 Việt Nam sau trận thắng U.21 Serbia tại giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới 2025 ẢNH: FIVB

Toàn thắng 2 trận với tỷ số cách biệt, đội tuyển U.21 Việt Nam giành trọn vẹn 6 điểm, ngang với đội U.21 Argentina. Do thua đối thủ hiệu số phụ (ván thắng/thua) nên U.21 Việt Nam xếp hạng nhì sau 2 lượt đấu. Đây là vị trí đầy tự hào với Đặng Thị Hồng cùng các đồng đội trong lần đầu tham dự giải U.21 thế giới. Cánh cửa giành quyền vào vòng loại trực tiếp dành cho 4/6 đội có thứ hạng cao nhất vòng bảng rộng mở với U.21 Việt Nam. Thậm chí nếu đánh bại U.21 Canada ở lượt trận thứ ba diễn ra lúc 13 giờ hôm nay, tấm vé đi tiếp chắc chắn thuộc về U.21 Việt Nam.

Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới mới nhất hôm nay:

Hạng Đội Trận Ván thắng/thua Điểm 1 Argentina 2 6/0 6 2 Việt Nam 2 6/1 6 3 Serbia 2 4/3 3 4 Indonesia 2 3/4 3 5 Canada 2 1/6 0 6 Puerto Rico 2 0/6 0



