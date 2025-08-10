* BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM "ĐẠI CHIẾN" VỚI THÁI LAN

Cuộc chạm trán giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với Thái Lan lần này được các HLV đánh giá rất hấp dẫn, gay cấn ví nhiều lý do. Yếu tố đầu tiên như HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhận định là khoảng cách trình độ giữa 2 đội đã được thu hẹp, điều này được thể hiện qua trận chung kết ở chặng 1 khi Việt Nam thua sít sao 2-3 trước Thái Lan và trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB), đội tuyển Việt Nam (hạng 22 thế giới) đã bám sát ngay sau Thái Lan (hạng 21).

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quyết tâm đánh bại Thái Lan ở chặng 2 SEA V.League diễn ra hôm nay ẢNH: SAVA

Yếu tố khác khiến cuộc chạm trán lần này trở nên hấp dẫn khi đội tuyển Việt Nam có lợi thế được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Các tuyển thủ Việt Nam như Nguyễn Thị Bích Tuyền, Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Khánh Đang duy trì phong độ ổn định. Ở vòng 1, Bích Tuyền cùng Bích Thủy là 2 mũi đánh "lợi hại" nhất của đội tuyển Việt Nam khiến đội Thái Lan nhiều phen chao đảo. Trong khi đó Thái Lan có sự trở lại đáng chú ý của tay đập Chatchu-on cùng dàn tuyển thủ giàu kinh nghiệm Thatdao, Pornpun, Thanacha... cho thấy quyết tâm rất cao cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Đội tuyển Thái Lan đặt mục tiêu vượt qua chủ nhà Việt Nam để bảo vệ ngôi số 1 Đông Nam Á ẢNH: SAVA

Người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam lẫn Thái Lan đều nóng lòng chờ xem màn "đại chiến" giữa 2 đội bóng chuyền hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Trong đó đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hứa hẹn lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua "kình địch" Thái Lan.