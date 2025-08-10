Người hùng Bích Tuyền tiết lộ chìa khóa giúp bóng chuyền nữ Việt Nam thắng ngược Thái Lan

Bích Tuyền phát huy sức mạnh tấn công mang về chiến thắng lịch sử cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước Thái Lan ẢNH: SAVA

Bích Tuyền làm lu mờ dàn sao đội tuyển Thái Lan

Hầu hết các pha tấn công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều tìm đến vị trí của Bích Tuyền. Tay đập quê Vĩnh Long với khả năng bật nhảy tốt đã tung ra những cú đập bóng đầy uy lực và chuẩn xác ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam. Sự xuất sắc của Bích Tuyền làm lu mờ dàn sao bên phía đội tuyển Thái Lan như Chatchu-on, Thatdao, Thanacha... Nhờ đó cô không chỉ giúp cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu đánh bại đội tuyển Thái Lan, giành ngôi vô địch chặng 2 SEA V.League mà còn được vinh danh với cú đúp danh hiệu cá nhân là đối chuyền xuất sắc và VĐV xuất sắc toàn diện.

Người hâm mộ tại nhà thi đấu Ninh Bình vỡ òa khi chứng kiến màn lội ngược dòng giành chiến thắng ngoạn mục trước Thái Lan của Bích Tuyền cùng các đồng đội ẢNH: SAVA

Chia sẻ sau khi cùng các đồng đội giành chiến thắng ngọt ngào trước đội tuyển Thái Lan, Nguyễn Thị Bích Tuyền cho biết: "Đội tuyển Thái Lan chủ động gây khó khăn cho đội Việt Nam từ những cú giao bóng tấn công vì thế trong 2 ván đầu chúng tôi có phần bị choáng ngợp, mắc khá nhiều lỗi. Bước sang ván 3, với nhờ sự động viên cùng điều chỉnh từ HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nên chúng tôi dần khắc phục được khâu phòng thủ, bắt bước một tốt hơn, từ đó phát huy được điểm mạnh trên hàng tấn công để giành chiến thắng".

Tay ghi điểm số 1 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết thêm nhờ sự bao bọc, hỗ trợ phòng ngự tốt của các đồng đội mà mình tự tin phát huy sở trường tấn công. Sau niềm vui cùng đồng đội lên ngôi vô địch SEA V.League, Bích Tuyến cho biết sẽ tiếp tục tập luyện, trui rèn để hướng đến mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2025 là săn tấm HCV SEA Games 33 với đối thủ chính vẫn là đội tuyển Thái Lan.



