Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ Indonesia ở chặng 2 SEA V.League

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khẳng định sức mạnh

So với trận ra quân gặp đội tuyển Philippines, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 2 sự thay đổi với sự xuất hiện của chuyền hai Võ Thị Kim Thoa (thay cho Đoàn Thị Lâm Oanh) cùng Nguyễn Thị Uyên khi đấu với Indonesia. Các gương mặt chủ lực còn lại như Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Trần Thị Bích Thủy vẫn ra sân từ đầu.

Bích Tuyền cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Indonesia ở chặng 2 SEA V.League 2025 ẢNH: ĐOÀN TUẤN

Nỗ lực của Megawati cùng các đồng đội giúp Indonesia tạo được thế trận giằng co trước đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên sự xuất sắc của Bích Tuyền, Bích Thủy, Thanh Thúy giúp đội tuyển Việt Nam giải quyết tốt cơ hội ở thời điểm quan trọng, vươn lên giành chiến thắng 25/20 ở ván 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam luân chuyển đội hình trong ván 2 khi Nguyễn Thị Phương, Vi Thị Như Quỳnh, Lê Thanh Thúy, Hoàng Thị Kiều Trinh lần lượt được trao cơ hội ra sân. Đội tuyển Indonesia tiếp tục tạo được thế trận giằng co, đeo bám điểm số trước đội chủ nhà. Tuy nhiên cũng như ván 1, đội tuyển Việt Nam bứt phá mạnh mẽ từ giữa ván, vươn lên giành chiến thắng 25/19 trước đối thủ. Ván đấu thứ 3 chứng kiến màn tăng tốc ngay từ đầu của các tuyển thủ Việt Nam, dẫu không có Thanh Thúy, Bích Tuyền trên sân nhưng các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn thi đấu áp đảo, giành chiến thắng với điểm số cách biệt 25/20, qua đó khép lại thắng lợi chung cuộc 3-0 trước Indonesia.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vượt qua Indonesia, hướng đến trận chung kết với Thái Lan ẢNH: ĐOÀN TUẤN

19 giờ ngày mai (10.8), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu lượt trận cuối chặng 2 SEA V.League 2025, chạm trán với Thái Lan.