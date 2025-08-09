Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ Indonesia ở chặng 2 SEA V.League

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
09/08/2025 17:31 GMT+7

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Indonesia ở lượt trận thứ 2 giải bóng chuyền Đông Nam Á (SEA V.League) diễn ra hôm nay tại nhà thi đấu Ninh Bình.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khẳng định sức mạnh

So với trận ra quân gặp đội tuyển Philippines, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 2 sự thay đổi với sự xuất hiện của chuyền hai Võ Thị Kim Thoa (thay cho Đoàn Thị Lâm Oanh) cùng Nguyễn Thị Uyên khi đấu với Indonesia. Các gương mặt chủ lực còn lại như Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Trần Thị Bích Thủy vẫn ra sân từ đầu.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ Indonesia ở chặng 2 SEA V.League- Ảnh 1.

Bích Tuyền cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Indonesia ở chặng 2 SEA V.League 2025

ẢNH: ĐOÀN TUẤN

Nỗ lực của Megawati cùng các đồng đội giúp Indonesia tạo được thế trận giằng co trước đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên sự xuất sắc của Bích Tuyền, Bích Thủy, Thanh Thúy giúp đội tuyển Việt Nam giải quyết tốt cơ hội ở thời điểm quan trọng, vươn lên giành chiến thắng 25/20 ở ván 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam luân chuyển đội hình trong ván 2 khi Nguyễn Thị Phương, Vi Thị Như Quỳnh, Lê Thanh Thúy, Hoàng Thị Kiều Trinh lần lượt được trao cơ hội ra sân. Đội tuyển Indonesia tiếp tục tạo được thế trận giằng co, đeo bám điểm số trước đội chủ nhà. Tuy nhiên cũng như ván 1, đội tuyển Việt Nam bứt phá mạnh mẽ từ giữa ván, vươn lên giành chiến thắng 25/19 trước đối thủ. Ván đấu thứ 3 chứng kiến màn tăng tốc ngay từ đầu của các tuyển thủ Việt Nam, dẫu không có Thanh  Thúy, Bích Tuyền trên sân nhưng các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn thi đấu áp đảo, giành chiến thắng với điểm số cách biệt 25/20, qua đó khép lại thắng lợi chung cuộc 3-0 trước Indonesia. 

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ Indonesia ở chặng 2 SEA V.League- Ảnh 2.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vượt qua Indonesia, hướng đến trận chung kết với Thái Lan

ẢNH: ĐOÀN TUẤN

19 giờ ngày mai (10.8), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu lượt trận cuối chặng 2 SEA V.League 2025, chạm trán với Thái Lan. 

Tin liên quan

U.21 Việt Nam thắng ngoạn mục đối thủ cực mạnh Canada: Xuất sắc vào sâu giải U.21 thế giới

U.21 Việt Nam thắng ngoạn mục đối thủ cực mạnh Canada: Xuất sắc vào sâu giải U.21 thế giới

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam đã giành chiến thắng đầy thuyết phục trước các cô gái U.21 Canada, qua đó giành vé vào vòng loại trực tiếp giải U.21 thế giới.

Lịch thi đấu chặng 2 giải bóng chuyền SEA V.League hôm nay: Khó cản chủ nhà

Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới mới nhất: Tự hào U.21 Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

Bóng chuyền đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam SEA V.League Giải bóng chuyền SEA V.League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận