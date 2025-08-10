Link xem trực tiếp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 'đại chiến' Thái Lan hôm nay

Trước khi chạm trán ở chung kết chặng 2 SEA V.League, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần lượt đánh bại Philippines, Indonesia cùng tỷ số 3-0 trong khi đội đương kim vô địch Thái Lan thắng Indonesia 3-0, Philippines 3-1. Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan hiện xếp hạng 21 thế giới, thống trị bóng chuyền nữ khu vực Đông Nam Á trong nhiều năm qua còn đội tuyển Việt Nam xếp hạng 22 thế giới khát khao lật đổ đối thủ.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẵn sàng cho đại chiến giành danh hiệu vô địch chặng 2 SEA V.League với Thái Lan ẢNH: VFV

Kỳ vọng dàn sao đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu bùng nổ

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không có thêm nhân tố mới sau những thử nghiệm của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trong những trận đấu vừa qua. Vì thế dàn trụ cột như Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Khánh Đang, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Thị Trinh nhiều khả năng tiếp tục được trọng dụng khi tái đấu với đội tuyển Thái Lan. Ở chung kết chặng 1 SEA V.League cách đây 1 tuần, đội tuyển Việt Nam có trận đấu rất hay với Thái Lan nhưng để thua sít sao 2-3. Lần này ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam mong muốn các tuyển thủ giữ trạng thái thi đấu sung mãn, thi đấu tập trung, tận dụng tốt các cơ hội có được để tạo nên cuộc lật đổ trước đối thủ.

Tay đập số 1 đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hứa hẹn thi đấu bùng nổ khi chạm trán Thái Lan ở chung kết chặng 2 SEA V.League hôm nay ẢNH: VFV

Đội tuyển Thái Lan mang đến chặng 2 SEA V.League với dàn tuyển thủ giàu kinh nghiệm như Thatdao, Chatchu-on, Pornpun, Thanacha... Với lực lượng được xem là mạnh nhất, thầy trò HLV Kiattipong tham vọng bảo vệ danh hiệu vô địch SEA V.League, khẳng định vị thế số 1 của bóng chuyền nữ Thái Lan ở khu vực.

Trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với đội tuyển Thái Lan diễn ra lúc 19 giờ hôm nay và được trực tiếp trên On Sports của VTVCab (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-sports-1,VTVcab3_HD.html). Ngoài ra người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận đấu này trên kênh YouTube Bóng chuyền Việt Nam (Link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/watch?v=ymw3cJ24s0M).