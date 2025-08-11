Báo chí Thái Lan nói gì về thất bại của đội nhà?

Báo chí Thái Lan cũng dùng những từ mạnh để miêu tả thất bại. Matichon gọi đây là cú sốc lớn khi đội nhà “mất chức vô địch vào tay Việt Nam” và chấm dứt chuỗi 8 chặng vô địch liên tiếp. Siamsport phân tích nguyên nhân chính nằm ở những sai sót trong set 5: “Các cô gái Thái Lan chiến đấu kiên cường để cứu điểm vô địch, nhưng mắc lỗi ở thời khắc then chốt và thua 14-16”. Trong khi đó, trang Sanook nhấn mạnh “kỷ lục bị phá vỡ” và cho rằng chiến thắng của Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng nhờ chiến thuật hợp lý và sự hiệu quả cả ở tấn công lẫn phòng ngự.

Truyền thông Đông Nam Á khen ngợi Bích Tuyền, công nhận bóng chuyền Việt Nam thắng xứng đáng

Trên mạng xã hội, các CĐV Thái Lan bày tỏ sự ngỡ ngàng khi đội nhà lần đầu để thua Việt Nam sau 40 năm. Nhiều CĐV chỉ trích cách dùng người của HLV trưởng Kiattipong Radchatagriengkai và cho rằng ông đã không có thay đổi phù hợp khi số 18 dù được chuyền bóng nhiều nhưng không ghi điểm.

Truyền thông Đông Nam Á khen ngợi Bích Tuyền

Trang Spin (Philippines) mô tả đây là màn "lội ngược dòng" kịch tính và gọi Nguyễn Thị Bích Tuyền cùng đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy là "bộ đôi sát thủ" giúp Việt Nam có được chiến thắng đột phá sau 6 lần liên tiếp phải nhận ngôi á quân trước Thái Lan. Theo Spin.ph, sau khi để thua hai set đầu, Việt Nam bùng nổ ở set 3 và 4 để kéo trận đấu vào set quyết định, tái hiện kịch bản lượt 1 tại Thái Lan.

Thái Lan vẫn là thế lực rất mạnh của bóng chuyền Đông Nam Á ẢNH: SAVA

Bích Tuyền (số 10) với những cú đập uy lực là chìa khóa của chiến thắng lịch sử này ẢNH: SAVA

Spin cũng viết rằng chiến thắng này đã chấm dứt 6 năm (26 trận) bất bại của Thái Lan tại SEA V.League. Bài viết đặc biệt ca ngợi sự xuất sắc của Bích Tuyền khi ghi đến 45 điểm chỉ trong một trận đấu để lật đổ thế lực Thái Lan tại sân chơi khu vực.

Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa thể thao đơn thuần mà còn khẳng định bước tiến mạnh mẽ của bóng chuyền nữ Việt Nam trên đấu trường khu vực. Sự thừa nhận từ chính truyền thông và người hâm mộ Thái Lan cho thấy Việt Nam đang trở thành đối thủ đáng gờm, mở ra một giai đoạn cạnh tranh mới đầy hấp dẫn trong bóng chuyền Đông Nam Á.

HLV và thủ quân bóng chuyền nữ Thái Lan nói gì khi lần đầu bị Việt Nam đánh bại?

Một trận thắng có thể chưa nói lên được nhiều điều, bởi bóng chuyền nữ Thái Lan vẫn là thế lực cực mạnh trong khu vực và đã duy trì vị thế số một Đông Nam Á suốt nhiều năm. Tuy nhiên, chức vô địch chặng 2 SEA V.League 2025 là minh chứng cho sự tiến bộ rõ rệt của đội tuyển Việt Nam, đồng thời mang ý nghĩa tinh thần lớn khi lần đầu tiên họ vượt qua được "ngọn núi" lớn nhất của khu vực.