Báo Philippines: Bích Tuyền-Thanh Thúy, bộ đôi ‘sát thủ’ chấm dứt thời kỳ thống trị của bóng chuyền Thái Lan

"Bộ đôi sát thủ Bích Tuyền - Thanh Thúy"

Tối 10.8 tại nhà thi đấu Ninh Bình, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tạo nên chiến thắng lịch sử khi lội ngược dòng đánh bại Thái Lan 3-2 (17-25, 24-26, 25-17, 25-22, 16-14) ở chặng 2 SEA V.League 2025, qua đó chấm dứt chuỗi 26 trận bất bại kéo dài suốt 6 năm của đối thủ và lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch giải đấu này.

Thanh Thúy (giữa) và Bích Tuyền (bìa phải) được truyền thống Philippines đánh giá cao ẢNH: SAVA

Trang Spin.ph (Philippines) mô tả đây là màn "lội ngược dòng" kịch tính và gọi Nguyễn Thị Bích Tuyền cùng đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy là "bộ đôi sát thủ" giúp Việt Nam có được chiến thắng đột phá sau 6 lần liên tiếp phải nhận ngôi á quân trước Thái Lan. Theo Spin.ph, sau khi để thua hai set đầu, Việt Nam bùng nổ ở set 3 và 4 để kéo trận đấu vào set quyết định, tái hiện kịch bản lượt 1 tại Thái Lan.

Khác biệt ở lần tái đấu này là Bích Tuyền và đồng đội đã kiểm soát thế trận, dẫn 13-10, rồi khép lại trận đấu dù bị đối thủ gỡ hòa 13-13. Riêng Bích Tuyền ghi liền 3 trong 4 điểm cuối cùng với hai pha tấn công mạo hiểm từ hàng sau để mang về chức vô địch.

Bích Tuyền (số 10) với những cú đập uy lực là chìa khóa của chiến thắng lịch sử này ẢNH: SAVA

Spin.ph cũng viết rằng chiến thắng này đã chấm dứt 6 năm (26 trận) bất bại của Thái Lan tại SEA V.League. Bài viết đặc biệt ca ngợi sự xuất sắc của Bích Tuyền khi ghi đến 45 điểm chỉ trong một trận đấu để lật đổ thế lực Thái Lan tại sân chơi khu vực.

Bích Tuyền lập cú đúp giải cá nhân

Tại lễ trao giải cá nhân, Nguyễn Thị Bích Tuyền giành cú đúp danh hiệu "VĐV xuất sắc nhất giải" (MVP) và "Đối chuyền xuất sắc nhất". Vi Thị Như Quỳnh nhận giải "Chủ công xuất sắc nhất" (cùng Chatchu-on Moksri của Thái Lan), Trần Thị Bích Thủy được bầu "Phụ công xuất sắc nhất" (cùng Wimonrat Thanapan của Thái Lan). Giải "Chuyền hai xuất sắc nhất" thuộc về Pornpun Guedpard (Thái Lan). "Libero xuất sắc nhất" là Ylizyeth Justine Jazareno (Philippines).

Bích Tuyền lập cú đúp giải thưởng cá nhân ở chặng 2 SEA V.League 2025 ẢNH: SAVA

Vi Thị Như Quỳnh là "Chủ công xuất sắc nhất giải" ẢNH: SAVA

Thái Lan vẫn là thế lực rất mạnh của bóng chuyền Đông Nam Á ẢNH: SAVA

Báo ABS-CBN (Philippines) cho biết, Jazareno là VĐV duy nhất của Philippines nhận giải cá nhân ở chặng 2 SEA V.League. Cô được đánh giá đã gánh hàng phòng ngự của đội trong suốt giải, xuất sắc chống đỡ các pha tấn công của Thái Lan, Việt Nam và Indonesia, góp phần giúp Philippines tái lập thành tích HCĐ sau chiến thắng 3-0 trước Indonesia (25-17, 25-17, 28-26) ở trận tranh hạng 3.

Một trận thắng có thể chưa nói lên được nhiều điều, bởi bóng chuyền nữ Thái Lan vẫn là thế lực cực mạnh trong khu vực và đã duy trì vị thế số một Đông Nam Á suốt nhiều năm. Tuy nhiên, chức vô địch chặng 2 SEA V.League 2025 là minh chứng cho sự tiến bộ rõ rệt của đội tuyển Việt Nam, đồng thời mang ý nghĩa tinh thần lớn khi lần đầu tiên họ vượt qua được "ngọn núi" lớn nhất của khu vực.