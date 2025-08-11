Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

HLV đội bóng chuyền nữ Thái Lan đau đớn: 'Chơi đúng chiến thuật rồi mà vẫn thua Việt Nam'

Hồng Nam
Hồng Nam
11/08/2025 09:45 GMT+7

HLV Kiattipong khẳng định thất bại trước bóng chuyền nữ Việt Nam ở SEA V.League là cơ hội để Thái Lan nhìn lại mình, trước khi bước vào sân chơi thế giới.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gây sốc cho Thái Lan và... HLV Kiattipong

Trước trận đấu hạ màn SEA V.League (giải bóng chuyền nữ vô địch Đông Nam Á), HLV Kiattipong khẳng định Thái Lan sẽ đánh bại bóng chuyền nữ Việt Nam. Đội nữ Thái Lan ở đỉnh cao bóng chuyền nữ Đông Nam Á trong nhiều năm qua (thậm chí nằm trong tốp đầu châu Á), vượt trội về cả kinh nghiệm, năng lực tấn công lẫn điều chỉnh thế trận.

Thực tế là, Thái Lan chiếm thế chủ động và thắng cả hai set đầu trong màn thư hùng tối qua (10.8). Tuy nhiên, điều chỉnh chiến thuật hợp lý của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng màn tỏa sáng của Bích Tuyền đã giúp bóng chuyền nữ Việt Nam lội ngược dòng ngoạn mục với tỷ số 3-2.

HLV đội bóng chuyền nữ Thái Lan đau đớn: 'Chơi đúng chiến thuật rồi mà vẫn thua Việt Nam'- Ảnh 1.

HLV Kiattipong của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan

ẢNH: SAVA

"Thực sự tiếc nuối vì thua đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Chúng tôi lường trước trận đấu khó khăn khi phải thi đấu trên sân nhà của Việt Nam. Các cầu thủ Thái Lan đã thi đấu hết sức rồi. Việt Nam cũng vậy, họ đã sử dụng những nhân tố tốt nhất để đối đầu với chúng tôi", HLV Kiattipong khẳng định.

Chức vô địch SEA V.League khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của bóng chuyền nữ Việt Nam dưới bàn tay huấn luyện của ông Tuấn Kiệt, bên cạnh phong độ tốt của những chủ lực như Nguyễn Thị Thanh Thúy, Bích Tuyền cùng dàn cầu thủ trẻ.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan khẳng định thất bại trước Việt Nam ở SEA V.League là cơ hội để nhìn nhận lại trước khi bước ra sân chơi thế giới.

"Chúng tôi cần phân tích, chuẩn bị kỹ lưỡng để chuẩn bị cho giải vô địch thế giới sắp diễn ra cũng như SEA Games vào cuối năm tại Thái Lan. Tại SEA V.League, chúng tôi đã nhìn thấy nhiều nhân tố có tiềm năng. Chiến thuật, lối chơi ngày hôm nay của Thái Lan đều đi theo đúng kế hoạch, nhưng Thái Lan đã không thể thắng được Việt Nam", ông Kiattipong nhận xét. 

Đội trưởng Thái Lan khen ngợi Bích Tuyền 

Trong khi đó, chủ công Ajaraporn của Thái Lan khen bóng chuyền nữ Việt Nam đã có trận đấu vượt ngoài mong đợi.

"Thất bại hôm nay đã mang lại cho chúng tôi nhiều bài học. Mọi người sẽ phải xem lại những sai lầm của mình, quay lại tập luyện để sửa lỗi, phát huy những điểm mạnh.

Tôi cũng muốn dành lời khen cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Hôm nay, họ đã thể hiện rất tốt. Họ có một tay ghi điểm chất lượng (Bích Tuyền). Thực sự thì tay ghi điểm của họ rất quyết đoán. Gần như là người duy nhất ghi điểm cho họ trong ngày hôm nay", Ajaraporn khẳng định. 

