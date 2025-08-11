Link xem trực tiếp U.21 Việt Nam 'đại chiến' Argentina tại giải bóng chuyền U.21 thế giới

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam tạo ấn tượng lớn ở giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới khi toàn thắng 3 trận trước U.21 Indonesia, U.21 Serbia, U.21 Canada. U.21 Argentina cũng xuất sắc đánh bại U.21 Canada, U.21 Puerto Rico và U.21 Serbia, qua đó chia nhau vị trí nhất, nhì bảng A với đội tuyển U.21 Việt Nam khi có cùng 9 điểm. Đội nào thắng trong cuộc chạm trán hôm nay giữa U.21 Việt Nam với U.21 Argentina sẽ độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam đầy quyết tâm khi chạm trán đối thủ mạnh là U.21 Argentina ở giải U.21 thế giới ẢNH: FIVB

U.21 Việt Nam quyết đấu U.21 Argentina

U.21 Argentina được đánh giá rất cao khi xếp hạng 7 thế giới và là hạt giống số 2 bảng A, sau chủ nhà Indonesia. Vì thế đây là đối thủ rất đáng gờm với U.21 Việt Nam và là cơ hội quý để Đặng Thị Hồng cùng các đồng đội cọ sát, học hỏi. Nhiều khả năng HLV Nguyễn Trọng Linh tiếp tục sử dụng dàn tuyển thủ đang chơi rất hay gồm Đặng Thị Hồng, Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Phương Quỳnh, Ngô Thị Bích Huệ, Phạm Thùy Linh, Lại Thị Khánh Huyền.

Theo điều lệ giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới, 4 đội có thành tích tốt nhất của 4 bảng sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Khi đó đội nào có thứ hạng cao ở vòng bảng sẽ gặp đội có thứ hạng thấp hơn. Vì thế đội U.21 Việt Nam dù đã giành vé đi tiếp vẫn nỗ lực tìm kiếm chiến thắng trước U.21 Argentina nhằm thuận lợi ở vòng sau. Đội xếp nhất bảng A sẽ gặp đội hạng tư bảng C còn đội xếp nhì bảng A gặp đội hạng ba bảng C. Đó là bảng đấu có nhiều đối thủ cực mạnh như Ý, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, CH Czech.

U.21 Việt Nam thể hiện phong độ ấn tượng ở giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới tại Indonesia ẢNH: FIVB

Trận đấu giữa đội tuyển U.21 Việt Nam với U.21 Argentina diễn ra lúc 10 giờ sáng nay và được trực tiếp trên kênh YouTube của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (Link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/watch?v=3BIBFlQHluI).







