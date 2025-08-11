Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Truyền thông Thái Lan 'sốc' nặng khi đội nhà mất chức vô địch vào tay bóng chuyền Việt Nam?

Thu Bồn
Thu Bồn
11/08/2025 00:00 GMT+7

Bóng chuyền nữ Thái Lan để mất chức vô địch chặng 2 giải SEA V.League 2025 sau thất bại 2-3 trước Việt Nam. Truyền thông xứ chùa vàng bày tỏ sự tiếc nuối và bất ngờ khi đội nhà lần đầu tiên không thể đăng quang tại giải đấu.

Việt Nam chặn đứng kỷ lục Thái Lan

Sau khi đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan thua ngược khó tin với tỷ số 2-3 trước Việt Nam ở trận "chung kết" chặng 2 SEA V.League 2025 diễn ra tối 10.8 tại Ninh Bình, truyền thông xứ sở chùa vàng đồng loạt đưa tin bày tỏ sự tiếc nuối và bất ngờ. Hầu hết các trang báo đều nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Thái Lan không thể bước lên bục cao nhất, đồng thời nhắc về cột mốc mới của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Trang Matichon gây chú ý với tiêu đề:"Sốc! Các cô gái bóng chuyền Thái Lan bị Việt Nam lội ngược dòng thắng 3-2". Bài viết miêu tả không khí cuồng nhiệt tại nhà thi đấu ở Ninh Bình, khi hơn 3.000 chỗ ngồi đã được khán giả Việt Nam lấp đầy. Matichon viết: "Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan bất ngờ để thua Việt Nam 2-3, qua đó vuột mất chức vô địch và đứt chuỗi 8 chặng vô địch liên tiếp. Trong khi đó, bóng chuyền nữ Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên vô địch giải đấu này, sau 6 lần về nhì trước đó".

Truyền thông Thái Lan 'sốc' nặng khi đội nhà mất chức vô địch vào tay bóng chuyền Việt Nam?- Ảnh 1.

Bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu đăng quang tại SEA V.League

ẢNH: SAVA

Trang Siamsport nhận định rằng trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam đã diễn ra đầy kịch tính: "Trong ván 5, Thái Lan thi đấu kiên cường để cứu những championship point. Dù vậy, các cô gái Thái Lan lại mắc sai lầm ở thời điểm then chốt và thua 14/16, qua đó chấp nhận thất bại chung cuộc 2-3".

Bài viết trên Sanook giật tít: "Kỷ lục bị phá vỡ! "Các cô gái Thái Lan thất bại trước Việt Nam, lỡ cơ hội vô địch". Trang này đánh giá đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã thi đấu hay trong 2 ván đầu và chơi nỗ lực ở nửa sau trận đấu. Dù vậy, hàng chắn của đội bóng xứ sở chùa vàng chưa phát huy tốt ở những pha tấn công biên của Việt Nam. Tác giả bài viết nhận định chiến thắng của Việt Nam là xứng đáng bởi thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chơi hiệu quả, đặc biệt ở các tình huống tấn công và phòng thủ cuối trận.

Bên cạnh đó, truyền thông Thái Lan đều đưa ra quan điểm rằng thất bại này sẽ là bài học quý giá giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan cải thiện chiến thuật và tâm lý trong thời gian tới. Báo chí xứ sở chùa vàng cũng không quên dành lời khen cho Việt Nam khi đã viết nên cột mốc mới trong lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng đầy duyên nợ.

