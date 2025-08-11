Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Liên đoàn Bóng chuyền châu Á ngợi ca: Chiến thắng vang dội của bóng chuyền nữ Việt Nam

Hoàng Lê
Hoàng Lê
11/08/2025 07:52 GMT+7

Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC) dành những lời có cánh với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sau chiến thắng 3-2 trước Thái Lan để lần đầu vô địch giải bóng chuyền Đông Nam Á (SEA V.League).

Ở bài viết đăng nổi bật trên trang chủ, AVC nhấn mạnh đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng vang dội 3-2 trước đội đương kim vô địch Thái Lan để lần đầu vô địch SEA V.League.

Liên đoàn Bóng chuyền châu Á ngợi ca: Chiến thắng vang dội của bóng chuyền nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Bích Tuyền là cầu thủ tạo nên sự khác biệt, mang về chiến thắng lịch sử cho đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan

ẢNH: SAVA

Bích Tuyền quá xuất sắc, bóng chuyền Việt Nam có chiến thắng lịch sử trước Thái Lan

Bài viết trên trang AVC tường thuật trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của 3.000 khán giả, đội chủ nhà từ thế bị dẫn trước hai ván đã lội ngược dòng thành công để lần đầu đánh bại Thái Lan, lần đầu vô địch giải đấu ở cấp độ khu vực. Chiến thắng này đã làm người hâm mộ Việt Nam vỡ òa niềm vui bởi trong lịch sử SEA Games hay SEA V.League, đội tuyển Việt Nam chưa từng đánh bại được Thái Lan.

AVC cũng nhận định đội tuyển Thái Lan đã mang đến chặng 2 SEA V.League với đội hình tốt nhất với các ngôi sao như Pimpichaya Kokram, Ajcharaporn Kongyot, Hattaya Bamrungsuk, Thatdao Nuekjang và Chatchu-on Moksri. Trong khi đó đội tuyển Việt Nam cũng có đội hình mạnh nhất với các ngôi sao Nguyễn Thị Bích Tuyền, Trần Thị Thanh Thúy.

Liên đoàn Bóng chuyền châu Á ngợi ca: Chiến thắng vang dội của bóng chuyền nữ Việt Nam - Ảnh 2.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan lần đầu mất danh hiệu vô địch SEA V.League về tay đội Việt Nam

ẢNH: SAVA

Trang chủ AVC dẫn lại phát biểu của thủ quân Ajcharaporn thừa nhận: "Chúng tôi đã không thể thực hiện các pha tấn công biên và tổ chức phòng ngự và rồi thế trận đã nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Đội chủ nhà đã chơi rất tốt. Họ có một cầu thủ dứt điểm thực sự, người có thể tỏa sáng đúng lúc cần thiết (Nguyễn Thị Bích Tuyền - PV). Trận thua này sẽ là một bài học quý giá khi chúng tôi chuẩn bị cho giải vô địch thế giới trên sân nhà sắp tới".

Sau thành tích lịch sử lần đầu vô địch SEA V.League, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng chuẩn bị cho giải vô địch thế giới diễn ra từ 22.8 đến 7.9 tại Thái Lan. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam tham dự giải đấu này và đặt mục tiêu học hỏi trước các đối thủ mạnh. Mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2025 mà Nguyễn Thị Bích Tuyền cùng các đồng đội hướng đến là tấm HCV SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 cũng tại Thái Lan.

Tin liên quan

'Siêu nhân' Bích Tuyền cùng bóng chuyền nữ Việt Nam được thưởng nóng tiền tỉ: HLV Tuấn Kiệt nói gì?

'Siêu nhân' Bích Tuyền cùng bóng chuyền nữ Việt Nam được thưởng nóng tiền tỉ: HLV Tuấn Kiệt nói gì?

Nguyễn Thị Bích Tuyền cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được khen thưởng kịp thời sau khi làm nên lịch sử lần đầu đánh bại Thái Lan, lên ngôi vô địch giải bóng chuyền Đông Nam Á (SEA V.League).

Link xem trực tiếp U.21 Việt Nam 'đại chiến' Argentina tại giải bóng chuyền U.21 thế giới

Truyền thông Thái Lan 'sốc' nặng khi đội nhà mất chức vô địch vào tay bóng chuyền Việt Nam?

Khám phá thêm chủ đề

Bóng chuyền Liên đoàn bóng chuyền châu Á đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Thị Bích Tuyền
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận