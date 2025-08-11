Liên đoàn Bóng chuyền châu Á ngợi ca: Chiến thắng vang dội của bóng chuyền nữ Việt Nam

Ở bài viết đăng nổi bật trên trang chủ, AVC nhấn mạnh đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng vang dội 3-2 trước đội đương kim vô địch Thái Lan để lần đầu vô địch SEA V.League.

Bích Tuyền là cầu thủ tạo nên sự khác biệt, mang về chiến thắng lịch sử cho đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan ẢNH: SAVA

Bích Tuyền quá xuất sắc, bóng chuyền Việt Nam có chiến thắng lịch sử trước Thái Lan

Bài viết trên trang AVC tường thuật trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của 3.000 khán giả, đội chủ nhà từ thế bị dẫn trước hai ván đã lội ngược dòng thành công để lần đầu đánh bại Thái Lan, lần đầu vô địch giải đấu ở cấp độ khu vực. Chiến thắng này đã làm người hâm mộ Việt Nam vỡ òa niềm vui bởi trong lịch sử SEA Games hay SEA V.League, đội tuyển Việt Nam chưa từng đánh bại được Thái Lan.

AVC cũng nhận định đội tuyển Thái Lan đã mang đến chặng 2 SEA V.League với đội hình tốt nhất với các ngôi sao như Pimpichaya Kokram, Ajcharaporn Kongyot, Hattaya Bamrungsuk, Thatdao Nuekjang và Chatchu-on Moksri. Trong khi đó đội tuyển Việt Nam cũng có đội hình mạnh nhất với các ngôi sao Nguyễn Thị Bích Tuyền, Trần Thị Thanh Thúy.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan lần đầu mất danh hiệu vô địch SEA V.League về tay đội Việt Nam ẢNH: SAVA

Trang chủ AVC dẫn lại phát biểu của thủ quân Ajcharaporn thừa nhận: "Chúng tôi đã không thể thực hiện các pha tấn công biên và tổ chức phòng ngự và rồi thế trận đã nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Đội chủ nhà đã chơi rất tốt. Họ có một cầu thủ dứt điểm thực sự, người có thể tỏa sáng đúng lúc cần thiết (Nguyễn Thị Bích Tuyền - PV). Trận thua này sẽ là một bài học quý giá khi chúng tôi chuẩn bị cho giải vô địch thế giới trên sân nhà sắp tới".

Sau thành tích lịch sử lần đầu vô địch SEA V.League, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng chuẩn bị cho giải vô địch thế giới diễn ra từ 22.8 đến 7.9 tại Thái Lan. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam tham dự giải đấu này và đặt mục tiêu học hỏi trước các đối thủ mạnh. Mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2025 mà Nguyễn Thị Bích Tuyền cùng các đồng đội hướng đến là tấm HCV SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 cũng tại Thái Lan.